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«الجودو» يعتمد برنامج الإعداد

«الجودو» يعتمد برنامج الإعداد
21 مارس 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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وافق مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على برنامج إعداد المنتخب، لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبل.
ويسبق المعسكر الخارجي المشاركة في دورة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة للفنون القتالية التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية.
وقال محمد جاسم، أمين السر المساعد، مسؤول نشاط الجودو المحلي، إن توجيهات رئيس الاتحاد حددت أهداف المشاركة في الدورة الخليجية المقبلة، والتي يعتبر فيها «الكل فائز»، تطلعاً إلى مشاركة هادفه، بما يعكس أهمية وقيمة الحدث المرتقب في أرض الإمارات، فيما تسهم المشاركة في دورة حمد بن محمد في اختيار منتخب الشباب والشابات الذي يشارك في معسكر الإعداد الخارجي.
وأضاف: اللجنة الفنية للجودو وضعت برنامج الإعداد لتلك الدورة الخليجية التي يسبقها المشاركة في دورة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة لمختلف الفنون القتالية، ومن ضمنها منافسات الجودو والمقرر إقامتها بالصالة الرياضية لمجمع زايد الرياضي بالفجيرة من 29 إلى 31 مارس الحالي، بمشاركة جميع الجنسيات، ويعقبها إقامة المعسكر الخارجي لمنتخبي الشباب والشابات في القيروان التونسية من 13 إلى 23 أبريل المقبل، عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ويعقبه خوض البطولة الخليجية الأولى.

الجودو
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