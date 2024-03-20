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الرياضة

روديجر يشيد بـ «الشريك»

روديجر يشيد بـ «الشريك»
20 مارس 2024 22:55

 
برلين (د ب أ)

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اختار جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، «الثنائي» أنطونيو روديجر وجوناثان تاه، لشغل مركز قلبي الدفاع في المباريات الودية هذا الشهر، وقال إنهما سوف يكونان ضمن قائمة الفريق في بطولة أوروبا، إذا قدما أداءً جيداً.
وقال روديجر مدافع ريال مدريد «بإمكاننا التعامل مع بعضنا البعض بطريقة مختلفة في التدريبات، وأن يكون بيننا محادثات مختلفة».
وأشاد روديجر، الذي لعب 66 مباراة دولية بزميله الجديد في منتخب ألمانيا، مؤكداً أن «تاه لاعب متميز، ولا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه بالدوري الألماني (البوندسليجا)». وأضاف روديجر أن ناجلسمان طالبه بأن يكون قائداً لخط الدفاع، وأنه تعهد بأن الفريق سيظهر رد فعل قوياً لتحسين صورة المنتخب الألماني الذي حقق نتائج سيئة في العام الماضي 2023، حيث اكتفى بثلاثة انتصارات في 11 مباراة، وخسر آخر مباراتين أمام تركيا والنمسا.
وواصل أنطونيو روديجر «بإمكاننا الحديث عن الخطط التكتيكية، ولكن يجب أن نكون مستعدين، ونحقق النتائج الإيجابية».
وخيب منتخب ألمانيا الآمال بخروجه من الدور الأول، في آخر نسختين لكأس العالم 2018 و2022، بخلاف الخروج من دور الـ 16 في النسخة الأخيرة لكأس أمم أوروبا.
ولكن روديجر يتطلع إلى الأمام والتركيز على مسيرة الفريق في بطولة أوروبا، التي يستضيفها في الصيف المقبل، حيث سيلاقي أسكتلندا والمجر وسويسرا في دور المجموعات.
واختتم روديجر تصريحه بالقول «لقد حدث ما حدث، وعلينا أن نتسم بالإيجابية، ونستعد لبطولة أوروبا على أرضنا، لأننا نملك فريقاً جيداً وشاباً، وندرك جيداً المطلوب منا».

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أنتونيو روديجير
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جوليان ناجلسمان
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