نيوكاسل.. «ضربة»!



نيوكاسل (أ ف ب)



تعرّض نيوكاسل الإنجليزي والمنتخب الهولندي لكرة القدم لضربة معنوية، بعد تأكد غياب المدافع سفين بوتمان حتى نهاية العام الحالي، جراء تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرّض ابن الـ 24 عاماً للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي 0-2، في ربع نهائي كأس إنجلترا، ليفقد نيوكاسل آخر آماله لإحراز لقب هذا الموسم.

كذلك، يغيب بوتمان عن صفوف المنتخب الهولندي في كأس أوروبا المقررة هذا الصيف في ألمانيا.

وأوضح نيوكاسل في بيان «يخضع سفين بوتمان لجراحة الأسبوع المقبل، بعدما تعرّض لإصابة في القدم أمام مانشستر سيتي».

وتابع البيان «أكدّ الفحص بأنّه تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي، ويتوقع أن يعود في مدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، نتمنى لك التعافي الكامل والسريع، سفين».

واحتل نيوكاسل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليبلغ مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، إلا أن الفريق ودّع من دور المجموعات في المسابقة القارية المرموقة، فيما يحتل حالياً المركز العاشر في «البريميرليج».