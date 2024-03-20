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الرياضة

ستيفنز تحتفل بـ «عيد الميلاد» في «مباراة البطلتين»

ستيفنز تحتفل بـ «عيد الميلاد» في «مباراة البطلتين»
21 مارس 2024 00:02

 
ميامي (رويترز)

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احتفلت الأميركية سلون ستيفنز بعيد ميلادها بشكل متميز، إذ تغلبت على الألمانية أنجليك كيربر 6-2 و6-3، في مباراة بين بطلتين سابقتين في البطولات الكبرى، لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة ميامي المفتوحة للتنس.
واستغلت ستيفنز «31 عاماً» المتوجة بلقب ميامي عام 2018، أربع نقاط من أصل ثماني فرص لكسر إرسال كيربر، وخسرت شوط إرسالها مرة واحدة، خلال المباراة التي استغرقت 70 دقيقة.
وقالت ستيفنز في تصريحاتها على جانب الملعب «جئت بخطة لعب، كنت واضحة للغاية في ذلك، والتزمت بها، وحاولت اللعب بأفضل مستوى ممكن، وبذل قصارى الجهد، وأنا سعيدة بالخروج فائزة».
وتلتقي ستيفنز، الفائزة بلقب أميركا المفتوحة 2017، والتي خسرت قبل أيام في الدور الثالث من إنديان ويلز، في مباراتها المقبلة الرومانية سورانا كريستيا.
ولم تواجه ستيفنز المصنفة 41 عالمياً صعوبة كبيرة في المجموعة الأولى التي حسمتها، بعدما كسرت إرسال منافستها للمرة الثانية في المجموعة، هذه المرة دون خسارة أي نقطة.
وكانت كيربر، الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، والتي عادت إلى الملاعب في يناير، بعد إجازة أمومة استمرت لمدة 18 شهراً، تتطلع إلى البناء على العروض التي قدمتها في إنديان ويلز، حيث وصلت إلى الدور الرابع.
وبدت أكثر ارتياحاً في بداية المجموعة الثانية من المباراة، ولكنها تراجعت مجدداً بسبب سلسلة من الأخطاء، وهو ما استغلته ستيفنز لتحسم المباراة وبطاقة التأهل، وبهذا تحقق ستيفنز فوزها السادس في ثماني مواجهات أمام كيربر. 

التنس
أميركا
ميامي
بطولة أميركا المفتوحة
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