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ناجلسمان يفتح «باب العروض»!

ناجلسمان يفتح «باب العروض»!
21 مارس 2024 11:00

 
برلين (د ب أ)


لا ينوي يوليان ناجلسمان، المدير الفني منتخب ألمانيا الابتعاد طويلاً، بعد انتهاء تعاقده الذي يمتد إلى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم في يوليو المقبل.
وأشار ناجلسمان إلى أنه سيقوم إما بتمديد تعاقده قصير الأجل مع المنتخب الألماني، أو الانتقال إلى فريق آخر. 

ويتولى المدرب الألماني الشاب البالغ «36 عاماً» قيادة منتخب بلاده منذ سبتمبر الماضي، علماً أنه أُقيل من قيادة بايرن ميونيخ في مثل هذه الفترة من العام الماضي. 

وقال ناجلسمان مازحاً، خلال لقاء مع الجماهير في مدينة فرانكفورت، «الحصول على راحة عام أو ستة أشهر بعد بطولة أوروبا خيار غير وارد بالنسبة لي، إلا إذا لم أحصل على عرض جديد». 

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وبسؤاله عن وجهته القادمة، بعد بطولة أوروبا التي تقام من 14 يونيو إلى 14 يوليو، أجاب مدرب هوفنهايم ولايبزج السابق «لا يمكنني تحديد ذلك، لأنني أحتاج أولاً لتلقي عرض لشغل وظيفة جديدة». 

وقد يمدد ناجلسمان تعاقده مع المنتخب الألماني، إذا حقق نتائج جيدة، لكن المدرب الألماني قد يختار العودة مجدداً للعمل مع الأندية، في ظل ارتباط اسمه بالعودة إلى بايرن ميونيخ. 

وكشف ناجلسمان، خلال لقائه مع الجماهير، أن المنتخب الألماني سيبدأ الاستعداد لبطولة أوروبا بتدريب مفتوح 27 مايو المقبل في شرق مدينة يينا.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
كأس أمم أوروبا
بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
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