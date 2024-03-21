العين ومليحة «صراع الرابع» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



حدد اتحاد اليد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 37، والتي تعقد 28 أبريل المقبل، ووجه الاتحاد الدعوة إلى الأندية الأعضاء، حيث يتم اعتماد التقارير الإدارية والفنية لموسم 2022-2023، والحساب الختامي، واعتماد برامج وأنشطة الاتحاد، خلال عام 2024، ومناقشة المقترحات الواردة من الأندية، جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة نبيل عاشور.

من ناحية أخرى، تعاقد الشارقة مع المصري عبدالله فاروق، قادماً من سموحة، لتدعيم فريق اليد، بدلاً من الجزائري زهير نايم للإصابة.

وتشهد الجولة العاشرة لدوري أقوياء اليد مواجهتين يوم الجمعة، يلتقي العين مع مليحة بصالة «البنفسج»، في صراع على المركز الرابع، وتفوق «الزعيم» 25-23، في الدور الأول، فيما يلعب الوصل مع الجزيرة بصالة «الإمبراطور»، وانتهت مباراة الذهاب بفوز «فخر أبوظبي» 28-24، وتستكمل الجولة يوم السبت، بلقاء النصر مع شباب الأهلي، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والشارقة مع دبا الحصن بصالة الملك الشرقاوي.

ويتصدر الشارقة قمة الدوري برصيد 22 نقطة، وشباب الأهلي «الوصيف»، وله 20 نقطة، وبينهما «مؤجلة» من الجولة الثامنة، والجزيرة «الثالث» بـ 19 نقطة، والعين الرابع بالرصيد نفسه، ومليحة «الخامس»، وله 17 نقطة، وله «مؤجلة» أمام الوصل «السادس» بـ 15 نقطة، ودبا الحصن «السابع» برصيد 13 نقطة، والنصر «الأخير» وله 11 نقطة.