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الرياضة

فرنسا تأسف لقرار ريال مدريد!

فرنسا تأسف لقرار ريال مدريد!
21 مارس 2024 11:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


أبدى فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تفاؤله بمشاركة النجوم، خاصة لاعبي ريال مدريد مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، رغم أن النادي الفرنسي لا ينوي «إطلاق سراح» لاعبيه في الدورة المقررة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس القادمين، وأرسل فلورينتينو بيريز، رئيس النادي الملكي خطاباً بهذا المعنى إلى الاتحادات المعنية.

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وقالت صحيفة «لوفيجارو»، إن «الرهان الكبير» يتعلق في المقام الأول بالنجم كيليان مبابي، رغم أنه لم يوقع رسمياً لـ «الريال».
وكتبت إدارة «الميرنجي» خطاباً بأسماء ثلاثة من نجوم الفريق الفرنسيين هم إدواردو كامافينجا، وأوريليان، تشواميني، وفيرلان ميندي، ومعنى ذلك أنه لن يكون هناك أي لاعب من «الريال» يمكنه المشاركة في دورة باريس، ما لم يحدث تغيير في موقف النادي الإسباني.
والمعروف أن الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في الدورات الأولمبية، لأنها لا تدخل في إطار«الأجندة الدولية» التي يضعها الاتحاد الدولي «الفيفا».
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أنه إذا كان «الريال» من حقه أن يفعل ذلك، فإن هذا الوضع، في حال انتقال مبابي إلى «الريال»، سيُعرّض فرص مشاركته مع المنتخب الأولمبي للخطر، وهو الذي يحلم منذ شهور بهذه الدورة.
وعندما سألت «لوفيجارو»، رئيس الاتحاد الفرنسي في الأمر، قال: أريد أن يمثل فرنسا في الدورة أفضل فريق ممكن، ولكن لا أعرف حتى الآن الجهة التي يقصدها مبابي، لأنه لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن موقف اللاعب، وما إذا كان سيبقى مع باريس سان جيرمان، أم سيرحل - كما تردد- إلى ريال مدريد.
وأضاف: نقاتل بالتعاون مع تيري هنري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من أجل إقناع أكبر عدد من الأندية بالسماح للاعبيها الفرنسيين بالمشاركة في الدورة، مشيراً إلى أنه يعرف جيداً أن مبابي تحديداً يرغب بشدة في المشاركة.
وأبدى ديالو أسفه الشديد لموقف ريال مدريد الذي أغلق الباب أمام «حلم» كثير من اللاعبين، وقال:على أية حال أحترم القرار، وهو بالمناسبة النادي الوحيد الذي أرسل إلينا خطاباً يُبلغنا فيه رسمياً بعدم موافقته على مشاركة لاعبيه في الدورة.
وأضاف: علينا أن نكون متفائلين، فما زالت هناك «فسحة» من الوقت، وإذا تطلّب الأمر السفر إلى مدريد لمقابلة فلورنتينو بيريز رئيس «الريال» لبحث هذا الأمر، سأفعل ذلك بالتأكيد، لأن امتلاك فرنسا أفضل لاعبين في العالم «ورقة رابحة» لمنتخبنا الأولمبي في دورة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا.
وكان تيري هنري تحدث باللغة نفسها، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، إذ قال: لست أول من يقرر بوجه عام، وإنما نحاول التعرف على ما يمكننا عمله في هذا الشأن، ولكن القرار النهائي يبقى أولاً وأخيراً - للأسف الشديد- في يد الأندية.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
ريال مدريد
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