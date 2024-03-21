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الرياضة

الملا يطارد «اللقب السادس» في «مونديال الدراجات المائية»

الملا يطارد «اللقب السادس» في «مونديال الدراجات المائية»
21 مارس 2024 11:09

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد راشد الملا نجم فريق أبوظبي، لخوض التحدي الجديد، بالمشاركة في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية الجمعة التي تقام في فيتنام للمرة الأولى.
ويخوض راشد الملا بطل العالم 5 مرات الجولة والموسم، استعداداً للمنافسة على لقب فئة «الحركات الاستعراضية»، بعدما جاء وصيفاً بالتساوي مع الإيطالي روبرتو مارياني البطل، ولكل منهما 94 نقطة.
وتُوج الملا باللقب 5 سنوات متتالية، من 2018 إلى 2022، وشهدت المرة الأخيرة إحرازه «العلامة الكاملة» بتسجيل 100 نقطة في إنجاز لا يتكرر في البطولة.
وتوجه راشد الملا بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكشف عن رغبته الكبيرة في أن يحقق أفضل مستوى في الجولة الافتتاحية من البطولة، والوصول إلى الحركات الاستعراضية الأفضل التي تمنحه الأفضلية وقال: منافسة قوية في شهر رمضان المبارك، والجميع مستعد لتقديم أفضل ما لديه، وبدوري أقدّم الأفضل حتى أصل إلى النتيجة المثالية والمطلوبة.
وأضاف: خسرت اللقب في الموسم الماضي، بسبب عطل بسيط تعرضت له في الجولة الأولى، وهو ما أسهم في ضياع رصيد مهم من النقاط كان كفيلاً لفوزي باللقب، ولكن أتطلع إلى تعويض ذلك هذا الموسم، وحصد اللقب السادس في البطولة.

الإمارات
أبوظبي
فيتنام
الدراجات المائية
راشد الملا
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