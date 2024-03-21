رودريجو: «الزعيم» قادر على تكرار «إنجاز 2003»

العين (الاتحاد)



أكد البرازيلي رودريجو منديز، أحد نجوم الذين أسهموا في فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا 2003، أن الجيل الحالي قادر على تكرار الإنجاز القاري، ومواصلة رحلة الأمجاد الحافلة لـ «الزعيم».

جاء حديث رودريجو، في الحلقة الأولى من البرنامج الوثائقي «الأسطورة» على قناة العين، وقال «أعتقد أن العين قادر على معانقة المجد، وحصد الرباعية التاريخية في الموسم الحالي، قياساً بالحالة الإيجابية التي يعيشها النادي، بفضل الدعم اللامحدود الذي ظل يحظى به من قيادة النادي والإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها لاعبو الفريق، والمساندة الجماهيرية القوية لهم في كل الميادين.

وأعرب رودريجو عن بالغ فخره واعتزازه بارتداء شعار العين، الذي يعتبر أحد أفضل الأندية على مستوى العالم بالنسبة له، وقال «منشآت النادي والآلية التي يعمل بها لا تجدها في العديد من الأندية الأوروبية، ويعتبر «الزعيم» حالياً أحد أفضل الأندية على مستوى العالم».

وحول أهم الأسباب التي قادت العين عام 2003 إلى التتويج باللقب القاري، وحصد بطولتي الدوري والسوبر، قال «الأجواء كانت محفزة، بداية برعاية ودعم قيادة النادي، مروراً بجودة اللاعبين المواطنين المتميزين، ووقتها كان الفريق يضم 9 لاعبين دوليين، بالإضافة إلى عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي، وجهاز فني على أعلى مستوى، بقيادة الفرنسي عبدالكريم ميتسو، وصولاً إلى الدعم الجماهيري الكبير، الأمر الذي لمسته عملياً في مباراة العين الأخيرة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا الحالية.

واعترف رودريجو، لأنه لم يكن يريد مغادرة العين، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، خلال فترة وجيزة، وقال «في بعض الأحيان نتخذ قرارات في حياتنا مرتبطة بالأقدار، ولكن سعيد بالعودة مجدداً إلى العين لمساندة الفريق عن قرب، لأن «الزعيم» يعني الكثير، إذ حققت معه أهم بطولة في مسيرتي وهي دوري أبطال آسيا، وعشت في المدينة أجمل وأروع لحظات حياتي.

وردد اللاعب البرازيلي بعضاً من «الأهازيج العيناوية» التي أكد أنها لم تسقط من ذاكرته، وقال «أحفظ العديد من الأهازيج، بمجرد دخولي إلى المكان الآن، وبعد 20 عاماً ينتابني شعور رائع، لأنني كنت هنا وأحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير، وكنت أشعر بدعمهم اللامحدود لنا، وحينما يرددون الأهازيج، كنت أترقب تشجعيهم لي، الجماهير أحد أهم الأسلحة التي يملكها العين لذلك كان وجودهم إلى جوارنا مهماً».

كشف البرازيلي عن وجهة نظره عن أفضل جيل في العقدين الأخيرين، وقال «في 2003-2004 حققنا «الثلاثية»، ووقتها كان لدينا مجموعة من اللاعبين المتميزين والبعض في المنتخب الوطني، ونجحنا في بلوغ الأهداف، وفي عام 2018 كان هناك جيل رائع استطاع أن يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية ويخوض مباراة تاريخية أمام ريال مدريد الإسباني، وكنت فخوراً بمشاهدة العين في المباراة وفرحاً كذلك، لأنني أعتبر نفسي جزءاً من تاريخ هذا النادي».

وختم اللاعب بالتعبير عن سعادته الغامرة، بحصوله على بطاقة الأسطورة التي تمنحه مقعداً مخصصاً في مدرجات استاد هزاع بن زايد، إلى جوار بقية أساطير النادي، وقال «أنا مسرور بهذا التقدير الذي حصلت عليه، هناك مكان للاعبين الذين أسهموا في كتابة جزء من تاريخ النادي، وسعيد بحصولي على «بطاقة الأسطورة»، وأصبحت جزءاً من تاريخ هذا الكيان».