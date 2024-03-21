باتسو تدشن مشاركة «جودو الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



تخوض باتسو ألتان أولى مباريات منتخب الجودو في تمهيدي بطولة «تبيليسي جراند سلام»، التي تفتتح يوم الجمعة في جورجيا، ضمن وزن تحت 57 كجم، وتشهد المنافسات مشاركة 534 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية، هي الإمارات، السعودية، قطر، تونس ولبنان.

وتختتم مباريات منتخبنا يوم الأحد المقبل، وتأتي المشاركة في البطولة بثلاثة لاعبين، ولاعبة واحدة، فيما يواصل بقية أعضاء المنتخب تدريباتهم في المعسكر بالمنطقة نفسها، بإشراف المدرب فيكتور والطاقم المساعد، ويرأس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ويخوض كريم عبد اللطيف التحدي يوم السبت، ضمن وزن تحت 73 كجم، فيما يخوض طلال شفيلي منافسات وزن تحت 81 كجم، ويكون الختام يوم الأحد بالوزن الثقيل، من خلال مشاركة جريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم».

وتشهد بطولة تبليسي تطبيق تصنيف الاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، بوضع أفضل ثمانية لاعبين من كل وزن في مقدمة ترتيب المشاركين في كل فئة من الأوزان المختلفة عند سحب القرعة بهدف تأهل الأفضل إلى «أولمبياد باريس».