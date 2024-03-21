205 خيول في سباق الجمال بـ «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)



بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق مساء الجمعة «النسخة 21» لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وتستمر على مدار 3 أيام، بمركز دبي التجاري العالمي، ويتنافس في البطولة 205 خيول من 15 دولة، هي السعودية والبحرين، وقطر، والكويت، وعُمان، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيطاليا، وبولندا، وألمانيا، وسويسرا، وأوروجواي بجانب خيول الإمارات، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية 4 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى.

وتتنافس الخيول في 14 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسة، وهي بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفرس والأفحل، بالإضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

وتعد البطولة واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتضم أنقى السلالات من الخيول العربية، ووجهة لأكبر وأهم مالكي الخيول العربية والإسطبلات في مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج البطولة في اليوم الأول الأشواط التأهيلية للمهور والمهرات بأعمار أقل من سنة واحدة والأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس، حيث تبدأ بالمهرات أقل من سنة، ثم المهور بعمر أقل من سنة، ثم المهرات بعمر سنة «أ» و«ب»، وبعمر عامين، ثم بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى فئة الأفراس من 4 إلى 6 سنوات، ثم فئة من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الأول الشوط السادس لفئة الأفراس من 10 سنوات وأكثر.



وتقام في اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل، ويبدأ بفئة المهور في عامها الأول «أ» و«ب»، والمهور بعمر سنتين، والمهور بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ14 للأفحل من 10 سنوات فأكثر، ويشهد اليوم الثالث، البطولات الرئيسة، حيث تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهور، وبطولة الأفحل.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة، 10 حكام، هم جان ماركو أرجانو، وكريستيان موسكينو «إيطاليا»، ونيكولاس جونج وكلاوديا داريوس «ألمانيا»، وإيريك جير «فرنسا»، وكريستين جامار «بلجيكا»، وريناتا شيبلر «سويسرا»، وعلي محمد الشعراوي «مصر»، وإلياس إبراهيم فرج «البحرين»، وجو بولو «أميركا»، بالإضافة إلى حكمين احتياطيين، هما الدانماركية ماريان تينجسديت، والسويسري أورس إيشباخر.

ووجه زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته ودعمه الدائم للحدث، مؤكداً أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية جاهزة لانطلاقة «النسخة 21»، والتي تقام للمرة الأولى في شهر رمضان المبارك.

وقال: «عملت اللجنة العليا المنظمة على تجهيز المرافق، وإعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومديري المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور، خلال أيام الحدث الكبير الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتحرص اللجنة المنظمة كل عام على إضافة لمسات جديدة، لتواصل البطولة تميزها، وترسيخ مكانتها إحدى أهم وأرفع البطولات على مستوى العالم».

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تشمل 6 خيول حاصلة على لقب بطولة العالم، الأمر الذي يجسد شكل المنافسة العالي والمنتظر.

وأكد كلداري أن اللجنة المنظمة، وفي إطار المزيد من الشفافية، واصلت مبادراتها الرائدة باختيار حكام البطولة، عبر نظام القرعة، حيث تم توجيه الدعوة إلى 18 حكماً يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة، وشاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي، خلال نسخها السابقة، وتم اختيار 12 حكماً، من بينهم حكمان احتياطيان.