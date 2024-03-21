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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يواجه «شباب العراق» في «غرب آسيا»

«الأبيض الأولمبي» يواجه «شباب العراق» في «غرب آسيا»
21 مارس 2024 12:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة التاسعة مساء السبت، مباراته الثانية في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والمقامة حالياً بمدينة الأحساء السعودية، حينما يواجه العراق تحت 21 عاماً، على ملعب نادي الفتح السعودي، في أولى مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.
وخسر «الأبيض الأولمبي» ضربة البداية أمام مصر 0-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن المجموعة الثالثة، وسجل بلال مظهر الهدف الوحيد لـ «الفراعنة» في الدقيقة 81، وشهدت الجولة ذاتها خسارة شباب «أسود الرافدين» أمام «أستراليا الأولمبي» 1-2.
وفي بقية المباريات، فاز منتخب كوريا الجنوبية على تايلاند 1-0، فيما تفوق «الشباب السعودي» على «الأردن الأولمبي» بركلات الترجيح 2-1، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويلتقي في نصف النهائي السعودية وكوريا الجنوبية، مصر وأستراليا، فيما تجمع مباراتا تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، الإمارات وشباب العراق، الأردن وتايلاند.
وتُعد الخسارة أمام «الأولمبي المصري»، هي الأولى لـ «الأبيض الأولمبي» تحت إشراف الأوروجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد للمنتخب، والذي تولى المهمة خلفاً للإسباني دينيس دا سيلفا «المقال» في فبراير الماضي، بعد الخسارة في مباراتين وديتين على التوالي أمام العراق 0-4، ومصر 1-5.
وقال برولي في تصريحات سبقت المباراة الأولى لـ «الأبيض الأولمبي» في بطولة غرب آسيا: «المشاركة تمثل تحدياً خاصاً للمنتخب، ونطمح إلى إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة، وهذا لن يتحقق دون الفوز في هذه المواجهات الودية»، معبراً عن سعادته بالمشاركة في البطولة.
واقتصرت تصريحات المدرب الجديد لـ «الأبيض الأولمبي»، منذ إعلان توليه المهمة على وسائل إعلام محلية في أوروجواي، قبل الحديث في المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة غرب آسيا بالسعودية.
وتعد المشاركة في النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، الاستحقاق الأول للمدرب الجديد لـ «الأبيض الأولمبي» قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

 

الإمارات
السعودية
مصر
المنتخب الأولمبي
العراق
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