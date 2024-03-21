«الزعيم» و«إسناد» إلى نهائي بطولة خالد بن طناف



أبوظبي (الاتحاد)



تأهل فريق «الزعيم» إلى نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي لكرة القدم، بعد الفوز على «الاتحاد الرياضي» 6-5 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراة الفريقين، ضمن «مربع الذهب» بالتعادل من دون أهداف.

ويأتي صعود «الزعيم» إلى المباراة النهائية من البطولة للعام الثالث على التوالي، ليبرهن على أنه أقوى الفرق المشاركة.

وفي المباراة الثانية بالدور نصف النهائي، تأهل فريق «إسناد» إلى المباراة الختامية، عقب تفوقه على «الشهامة» 4-2.

ويقام النهائي الذي يجمع «الزعيم» و«إسناد» يوم السبت على الملعب الفرعي بنادي بني ياس بالشامخة، ليسدل الستار على البطولة القوية، والتي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.