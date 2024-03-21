«لؤلؤة» و«حكيم».. إثبات الجدارة في «ماراثون العين»



عصام السيد (العين)



ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الجمعة، فعاليات سباقه قبل الأخير، المخصص للخيول العربية الأصيلة مع تسعة أشواط مثيرة، أبرزها الجولة الثالثة والختامية لسلسلة ماراثون العين.

وتسعى بطلة الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين «لؤلؤة» لإثبات جدارتها في الجولة الثالثة والأخيرة من السلسلة على مسافة 5100 متر «هانديكاب» في آخر أشواط الأمسية، أمام 10 منافسين، وتكمن الخطورة من «حكيم» صاحب المركز الثاني في الجولة الثانية، وهناك «إنديز داي» الفائز في بداية الموسم. و«أكسفورد».

وتنطلق الأمسية بسباق للخيول المبتدئة على مسافة 2000 متر، حيث يخصص الشوط الأول لخيول الأربع سنوات فما فوق، وأقوى المرشحين «تشعلل»، بعد حلولها وصيفة الأسبوع الماضي، وتأتي الخطورة من «قيصر»، و«ويل باور»، و«مخلص».

وتتنافس في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، خيول الأربع سنوات فقط، بمشاركة «زيد» و«غياث» و«عدنان»، و«راجح» صاحب التصنيف الأعلى، و«ريبل دو لوب».

ويجتذب الشوط الثالث هانديكاب لمسافة 2000 متر، نخبة من الخيول العربية يتقدمها «عزوز»، وينافسه «الحازم» الفائز بمضمار العين، إلى جانب «وحيد» الوصيف في آخر مشاركتين على ذات المضمار والمسافة، و«مزنة».

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر مواجهة قوية بين «مخرج» الفائز الأسبوع الماضي، و«سموكن ثندر»، و«جيم تايم»، والخطورة من «شريك»، و«اتش دو ناكر».

وتتنافس في الشوط الخامس المهرات والأفراس المبتدئة لمسافة الميل أبرزها «ثروتي» التي حلت وصيفة على ذات المضمار والمسافة منذ أسبوعين، وتنافسها «معالي»، و«غدير الوثبة».

ويستهدف «جاب ملاوح» لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر – هانديكاب، ويواجه 14 منافساً أبرزهم «بريق»، و«مثاكيل» الذي لديه سماح في الوزن، وهناك «أهازيج» الفائز ببساق مبتدئة.

وتتنافس خيول إنتاج الإمارات المبتدئة في تحدي السرعة لمسافة 1000 متر في الشوط السابع أبرزها «فتون الوثبة»، و«براري الوثبة»، إلى جانب «بدران بينونة» الوصيف في الشارقة.

ويجتذب الشوط الثامن بطولة سباق العين سبرينت «هيبة» لمسافة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «جاب حداد» الفائز في 3 سباقات سرعة بالموسم الحالي، وينافسه كل من «آر بي موني ميكر»، و«لينا»، و«يبرهن».