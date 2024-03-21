يوم مميز لـ «دراجات الإمارات» في كتالونيا وإي بارتالي



أبوظبي (الاتحاد)



تمكن فريق الإمارات للدراجات من إنهاء يوم مميز بفوز مزدوج في المرحلة الثانية من سباق كوبي إي بارتالي عن طريق دييجو أوليسي، وفي المرحلة الثالثة من طواف كتالونيا، من خلال تادي بوجاتشار، احتفل أوليسي بنصره أولاً، وأظهر أفضل ما لديه في الجزء الأخير من المرحلة التي امتدت بطول 156.5 كيلومتر من ريتشوني إلى سوجليانو آل روبيكوني، وصولاً إلى التل النهائي في السباق بطول 4.7 كم، وبنسبة انحدار 4.3%.

وأدار الدراج الإيطالي دفة السباق بشكل مثالي، حيث اندفع بقوة في آخر 400 متر، وتجاوز الثنائي المتقدم دي بريتو (فريق جايكو ألولا) وريان (فريق إيف إيزي بوست) على بعد 200 متر من خط النهاية ليحصد التفوق، وأصبح أوليسي بفضل هذا الانتصار الآن المتصدر الجديد للتصنيف العام، بفارق 7 ثوان عن ديفيد دي بريتو.

وفي تصريح له يقول أوليسي: «يمنحنا النصر دائماً مشاعر رائعة، لاسيما وأن الجزء الأول من الموسم قد سار بشكل جيد حتى الآن، وحققت نتائج جيدة في كل من سلطنة عمان وميلانو-تورينو. وعلى الرغم من الوعكة الصحية التي ألمت بي، وحاولت التغلب عليها، إلا أنني وصلت إلى كوبي إي بارتالي في حالة جيدة.

وبعد هذا الفوز بدقائق، تمكن تادي بوجاتشار من فريق الإمارات من تحقيق الفوز في طواف كتالونيا «الانتصار 16 لفريق الإمارات»، وحقق تادي بوجاتشار الفوز بتكرار نفس الانطلاقة التي أوصلته إلى التفوق في المرحلة الثانية، حيث انطلق النجم السلوفيني في الصعدة الأخيرة، متجاوزاً مايكل لاندا (من فريق سودال-كويكستب) واستمر حتى خط النهاية، حيث حقق الفوز بفارق 48 ثانية على الدراج الإسباني.

وفي تصريح له يقول تادي بوجاتشار: لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، نظراً لصعوبة الطريق الصاعد، وكذلك إذا وضعنا في الاعتبار الارتفاع الكبير، والطقس البارد عند قمة التلة. مرة أخرى، لقد كانت مرحلة جيدة للغاية بالنسبة لنا، وتمنيت تحقيق الفوز، نظراً للجهد الذي بذله الفريق من أجلي.