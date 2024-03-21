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الرياضة

200 فريق في «هاف كورت» للسلة الثلاثية

200 فريق في «هاف كورت» للسلة الثلاثية
21 مارس 2024 15:15

 
دبي (الاتحاد) 

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تنطلق السبت بطولة «ريد بُل هاف كورت» لكرة السلة (3x 3)، والتي تقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وشركة «أرادَ» للتطوير، ومن المنتظر أن يشارك فيها 200 فريق، وتستمر التصفيات إلى 21 أبريل المقبل، على أن تقام النهائيات 27 مارس، ويحظى الفريق الفائز بالبطولة، على مستوى الرجال والسيدات بفرصة السفر إلى نيويورك، لتمثيل الإمارات في النهائيات العالمية للبطولة.
ويجمع الحدث هواة كرة الشارع تحت سقف واحد، «ستريت بول»، ويمنحهم فرصة لعرض مهاراتهم، في إطار بطولة تنافسيّة، تحت سلة واحدة، ويحضر الحدث نجوم كرة السلة منهم اللبناني وائل عرقجي، والمصريّان إيهاب أمين ونادين السلعاوي، بالإضافة إلى خبير التدريب على التسديد الأميركي كريس ماثيوز المعروف بلقب «ليثال شوتر».
وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس دبي عن تفاصيل البطولة، بحضور الأميركية كاتي باتلين مدربة في أكاديمية NBA في الإمارات، وطارق عبود المدير التنفيذي لشركة سبورتس مينا، وراشد محمد عبدالله رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.
وعبرت كاتي عن سعادتها بالعمل في الإمارات، وكونها لاعبة سابقة في دوري المحترفين الأميركي ومدربة حالية، وقالت: مجتمع الإمارات يعشق الرياضة، سواء ممارسة أم تشجيعاً، كما تتوفر أماكن لعب، وتحظى الرياضة بدعم من مختلف الجهات، وهذا يؤكد أنها على الطريق الصحيح، كي تحقق المزيد من الانتشار بين أبناء المجتمع، وأيضاً المزيد من التطور على مستوى اللاعبين وقدراتهم على اللعب، والفوز بالبطولات.

 

الإمارات
دبي
كرة السلة
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