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الرياضة

«البلدية» يحصد «العلامة الكاملة» في «عجمان الرياضية»

«البلدية» يحصد «العلامة الكاملة» في «عجمان الرياضية»
21 مارس 2024 18:00

 
عجمان (الاتحاد)

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تغلب دائرة البلدية والتخطيط «حامل اللقب» على غرفة عجمان برباعية، في ختام الدور الأول من بطولة كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة، محققاً «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، ومنفرداً بصدارة المجموعة الأولى، ليؤكد تمسكه بالحفاظ على لقب البطولة للمرة الرابعة.
وتبخرت أحلام غرفة عجمان في التأهل عبر بطاقة أفضل الثوالث، بعدما فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق أي نتيجة إيجابية، ليبقى في قاع الترتيب، من دون رصيد من النقاط، وفاز لاعب البلدية سوي سيدرك بجائزة نجم المباراة، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.
وفي المباراة الثانية، ضمِن دائرة الميناء والجمارك تأهله إلى ربع النهائي، بفوزه العريض على دائرة التنمية الاقتصادية بسباعية في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية، وبهذا الفوز رفع الميناء والجمارك رصيده إلى 6 نقاط، في حين بقي التنمية الاقتصادية برصيد «نقطة»، ليخرج رسمياً من حسابات التأهل، وخطف سالم عبد الكريم من الميناء والجمارك الأضواء بتألقه الكبير في المباراة، وتسجيله 5 أهداف حسمت فوزه بجائزة نجومية المباراة، وكفلت له صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.
وانتهت المباراة الثالثة، بفوز هيئة النقل على جامعة المدينة عجمان 2-1، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي من بوابة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الجامعة في 4 نقاط، وحصل سامويل ملام من النقل على جائزة نجم المباراة. 
وفي بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، فاز الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان على الصقور بشوطين، ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وبقي الصقور ثالثاً برصيد نقطة واحدة.
وانتصر بنفس النتيجة جامعة عجمان على فريق «إيه يو إس» في مباراة لحساب المجموعة الثالثة، ليرتفع جامعة عجمان برصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، ويبقى الخاسر في قاع الترتيب من دون رصيد من النقاط.
وحسم أونلي فريش مواجهته مع «إلكتريك وي» بتغلبه عليه بشوطين، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في حين بقي «إلكتريك وي» في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

الإمارات
عجمان
حكومة عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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