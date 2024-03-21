«زعبيل» يواجه «الفهود» في افتتاح «طائرة ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



يلتقي مساء الجمعة، فريقا زعبيل (1) وفهود زعبيل، فيما يواجه الإمبراطور منافسه العميد، بالمجموعة الأولى لبطولة الكرة الطائرة التي تنطلق في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تنظم تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب.

تبدأ مباريات المجموعة الثانية غداً بلقاء فريق الجوارح مع فريق اتش ام اس، وزعبيل (2) مع الملك، ويلتقي الأحد فريق فهود زعبيل مع فريق العميد، كما يلتقي فريق زعبيل (1) مع فريق الإمبراطور.

ويشارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من فريق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

في الوقت نفسه، ينطلق مساء اليوم، سباق الدراجات الهوائية، بمشاركة أكثر من 1300 متسابق من المواطنين والمقيمين الهواة والمحترفين من لاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 19 سنة فما فوق، يتنافسون ضمن 9 فئات مختلفة هي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين.

وتقام اليوم 3 سباقات لفئات أصحاب الهمم والفئة المفتوحة للرجال وفئة الكبار للمواطنين والمقيمين، فيما تقام غداً (السبت) 6 سباقات لفئات الهواة الإماراتيين، الفئة المجتمعية، الفئة المفتوحة سيدات، الفئة المجتمعية إماراتيات، فئة الهواة الإماراتيات، فئة كبار المواطنات والمقيمات.

على جانب آخر، شهدت ضربة البداية لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، مفاجآت من العيار الثقيل حيث نجح فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي في الفوز على فريق بلدية دبي الذي يعد من أقوى الفرق منذ انطلاقة البطولة، وذلك في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى، وكان فريق بلدية دبي قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 22-17، لكن لاعبي الهيئة تمكنوا في الشوط الثاني من قلب الموازين على فريق البلدية وتمكنوا من تسجيل 22 نقطة إضافية فيما سجل البلدية 10 نقاط فقط لتنتهي المباراة بنتيجة 39-32.

وتفوق فريق شرطة دبي حامل لقب البطولة على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 32-12 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق النقاط عن فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وفي مباريات المجموعة الثانية تصدر فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وصيف النسخة الماضية من البطولة ترتيب المجموعة بعد الفوز على فريق محاكم دبي بنتيجة 18-8، فيما فاز فريق ماي دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 28-16.

وتقام اليوم 4 مباريات حيث يلتقي فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق بلدية دبي، وفريق مركز ورزيدنس البستان مع فريق ماي دبي، وفريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، كما يلتقي فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع فريق هيئة تنمية لمجتمع بدبي.