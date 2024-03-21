«التطوير المؤسسي» يحقق المفاجأة في كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي أبرز مفاجآت كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما أقصى بطل آخر نسختين، مدارس الإمارات الوطنية، من البطولة، ملحقاً به الهزيمة الأولى منذ نسخة 2022، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.

وحجز مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مقعده في ربع النهائي، متصدراً للمجموعة، بعدما وصل إلى النقطة الخامسة، في حين ذهبت البطاقة الثانية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي تعادل مع مكتب البعثات الدراسية 2-2، ليخطف بطاقة العبور، مستفيداً من فارق «الأهداف المسجلة»، بعد تساويه في النقاط مع مكتب البعثات الدراسية «3 نقاط لكل منهما»، في حين تذيل بطل آخر نسختين، مدارس الإمارات الوطنية، المجموعة بنقطتين.

ونال مهدي شطير، لاعب مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، نجومية المباراة الأولى، فيما ذهبت جائزة رجل المباراة الثانية إلى محمد فاروق، نجم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، علماً أن جائزة أفضل لاعب في كل مباراة تقدم من «أروما دي لاموري» للعطور.

وتقام النسخة الحادية عشرة من البطولة بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتمكنت 5 فرق من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، وهي «دائرة القضاء ومكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية»، على أن يتحدد بقية المتأهلين من المجموعتين الثانية والثالثة، يومي الخميس والجمعة، بينما تقام قرعة دور الـ 8، الأحد، عقب ختام مرحلة المجموعات، إذ تلعب مباريات ربع النهائي، مساء الاثنين، ونصف النهائي، الأربعاء، على أن يلعب النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.و

أعرب الفرنسي جريجوري دوفيرينس، المدرب السابق لنادي الوحدة، عن سعادته، بعد قيادة الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى ربع النهائي، عقب منافسة شرسة مع الفرق الأخرى، إذ حسم التأهل في اللحظات الأخيرة وسط إثارة كبيرة.

وأشاد بتطور مستوى البطولة، والنقلة التي شهدتها نسخة 2024، وأثنى كذلك على الأجواء المصاحبة، وأضاف: خضنا مواجهات صعبة، وعلى مستوى عال، بوجود منافسين يتمتعون بالجودة، إلا أننا نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ونرغب في الظهور بأفضل شكل ممكن، لاسيما وأن الفريق يضم في صفوفه لاعبين من ذوي الخبرة، مثل مهند العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات ونادي العين، وسنستعد بأفضل صورة للدور المقبل، ونتطلع لخوض المزيد من المواجهات القوية.

ويدير مباريات البطولة حكام دوليون، ومن النخبة، بالتعاون مع اتحاد الكرة، إذ شهدت المواجهات السابقة وجود أسماء تحكيمية لامعة مثل، المونديالي حسن المهري، وعادل النقبي وحمد علي يوسف، إضافة إلى سلطان عبدالرزاق، وأحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح.