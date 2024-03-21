أوسكار يواجه دادا باي في نهائي «رمضانية الهوكي»



الشارقة (الاتحاد)



تختتم يوم الجمعة البطولة الرمضانية للهوكي الخماسي في نسختها الثالثة، والتي ينظمها اتحاد الهوكي بملاعب المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، ويشتمل برنامج اليوم الختامي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند التاسعة والنصف مساء، وتجمع بين دادا باي كينج وخليفة، تليها المباراة النهائية بين أوسكار ودادا باي رويال.

وأقيمت البطولة على مدار أسبوع، بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى أوسكار، سكاي توبا، يوتي إس سي، نسور الصحراء وضمت المجموعة الثانية اسسيبيتير، وينشيستر، داداباي كنج، دبي سكارليت، فيما ضمت المجموعة الثالثة توبا، لاكنور، كوورج، الفراعنة، والمجموعة الرابعة ضمت خليفة، توب ليون، إن إف بي سي، داداباي رويال.

وأعرب عبدالله الدح رئيس اتحاد الهوكي عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة في نسختها الثالثة، مشيراً إلى أن مشاركة 16 فريقاً يؤكد الزخم الكبير للعبة، وقال:«نسعى من خلال البطولات لنشر اللعبة بين المواطنين والمقيمين وعمل قاعدة كبيرة، والمحافظة على المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية على الصعيدين الفني والإداري، خاصة أن هناك مكتسبات في تنظيم البطولات ليس فقط بالنسبة للاعبين، بل أيضاً على المستوى التحكيمي والإداري والمدربين، وهدفنا واضح من بداية تشكيل الاتحاد، وهو تشكيل منتخب إماراتي يمثل الدولة في المحافل الخارجية، والبطولة ضمن أجندة الاتحاد التي تسير في الاتجاه نفسه».

وأكد أحمد سعيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية أن النسخة الثالثة تميزت بمستويات فنية قوية، وانعكس ذلك على مستوى التنافس، وقال إن البطولة الرمضانية أصبحت جزءاً أساسياً من أجندة مسابقات اتحاد اللعبة في الموسم المحلي.