10 فرق في بطولة شركاء «رابطة المحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)



تقام يوم السبت النسخة الثانية من بطولة شركاء رابطة المحترفين بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، بمشاركة 10 فرق هي أدنوك، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، شركة قصر الإمارات ماندارين أورينتال، طيران الإمارات، مجموعة إم. بي. إم. إي، شركة ماكدونالدز الإمارات، شركة الرصاصي للعطور، شركة آفاتريد، فنادق ريكسوس، ورابطة المحترفين.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في العام الماضي شهدت مشاركة 8 فرق، حيث تُوّج طيران الإمارات باللقب، بعد فوزه بركلات الترجيح أمام رابطة المحترفين الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء أدنوك في المركز الثالث.

وتأتي البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر خارج إطار العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومد جسور التواصل معها وبين منتسبي المؤسسات الرائدة عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة مستدام، والعمل على الانطلاق بالشراكات نحو آفاق أرحب.