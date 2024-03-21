الأردن «9 من 9» أمام باكستان!



إسلام آباد (أ ف ب)



قاد مهاجم مونبلييه الفرنسي موسى التعمري منتخب الأردن إلى فوزه الأوّل في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بتسجيله ثنائية خلال انتصاره السهل على مضيفه باكستان 3-0.

وكان منتخب الأردن حقق بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة أفضل نتيجة بتاريخه في كأس آسيا عندما حلّ وصيفاً لقطر المضيفة مطلع السنة، لكنه لم يتأهل إلى كأس العالم، وكان أقرب مشوار له في تصفيات 2014، عندما خسر ملحقاً عالمياً أمام أوروجواي.

قبلها، كانت انطلاقته مخيبة في التصفيات بخسارة على أرضه أمام السعودية 0-2 وتعادل على أرض طاجيكستان 1-1 ضمن المجموعة السابعة.

وسجّل التعمري «2,86» وعلي علوان «9 من ركلة جزاء» أهداف الأردن، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، وتتجدّد المواجهة بين المنتخبين الثلاثاء على استاد عمان الدولي.

وبادر منتخب الأردن بالهجوم المبكر ونجح في افتتاح التسجيل، بعد تنفيذ محمود مرضي ركلة حرة بلمسة قصيرة للتعمري الذي التف أمام الحائط وسددها بقوة إلى يمين الحارس يوسف بوت «2».

وتسلّم يزن النعيمات عرضية نزار الرشدان داخل منطقة الجزاء، ليحصل على ركلة جزاء عندما حاول مراوغة المدافع، نفّذها علوان أرضية إلى يمين الحارس «9».

واصطدمت محاولات الأردن بتكتل الدفاع الباكستاني، وتسابق لاعبوه على إهدار الفرص في الشوط الثاني، قبل أن يحصل التعمري على ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن الحارس الباكستاني تمكن من إبعاد الكرة «82».

وعوّض التعمري إخفاقه بعد أربع دقائق، عندما تبادل الكرة مع يزن النعيمات داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها أرضية زاحفة إلى يمين الحارس «86».

وهذا الفوز التاسع في تسع مواجهات للأردن على باكستان منذ مباراتهما الأولى منذ 1988.

وأقيمت المباراة في فترة الظهيرة وخلال ساعات الصوم، لعدم وجود الأضواء الكاشفة التي تلبي المعايير الدولية في ملعب جناح سبورت في إسلام آباد.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً أن آسيا تتمثل بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.