الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الضامة» تُبعد بيست من «الماكينات»

«الضامة» تُبعد بيست من «الماكينات»
21 مارس 2024 16:07

 
فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بولندا وويلز.. «صدام الأحلام»!
باخ ضحية «مكالمة مزيفة»


تعرض يان نيكلاس بيست لإصابة في العضلة الضامة، ويغيب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني لكرة القدم، أمام فرنسا وهولندا.
وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم إن مهاجم هوفنهايم ترك الفريق، وأصبح بيست ثاني لاعب من أصل ستة لاعبين تم استدعائهم للمرة الاولى، يغيب عن المباراتين أمام فرنسا، في ليون يوم السبت المقبل، وأمام هولندا، في فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل.
ولم ينضم ألكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن ميونيخ، للفريق بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين. اللاعبون الأربعة الجدد هم فالديمار أنتون وماكسيميليان ميتلستات ودينيز أونديف ثلاثي شتوتجارت، وماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم، بالإضافة للحارس أوليفر باومان الذي انضم من قبل لكن لم يخض أي مباراة.
إصابة بيست قلصت قائمة ناجلسمان إلى 23 لاعباً بعد خروج مانويل نوير، حارس المرمى، بسبب إصابة في العضلة الضامة.

ألمانيا
كأس أمم أوروبا
فرنسا
هولندا
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
الأخبار العالمية
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
اليوم 19:03
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©