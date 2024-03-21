«الضامة» تُبعد بيست من «الماكينات»



فرانكفورت (د ب أ)



تعرض يان نيكلاس بيست لإصابة في العضلة الضامة، ويغيب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني لكرة القدم، أمام فرنسا وهولندا.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم إن مهاجم هوفنهايم ترك الفريق، وأصبح بيست ثاني لاعب من أصل ستة لاعبين تم استدعائهم للمرة الاولى، يغيب عن المباراتين أمام فرنسا، في ليون يوم السبت المقبل، وأمام هولندا، في فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل.

ولم ينضم ألكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن ميونيخ، للفريق بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين. اللاعبون الأربعة الجدد هم فالديمار أنتون وماكسيميليان ميتلستات ودينيز أونديف ثلاثي شتوتجارت، وماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم، بالإضافة للحارس أوليفر باومان الذي انضم من قبل لكن لم يخض أي مباراة.

إصابة بيست قلصت قائمة ناجلسمان إلى 23 لاعباً بعد خروج مانويل نوير، حارس المرمى، بسبب إصابة في العضلة الضامة.