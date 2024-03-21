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الرياضة

كوريا الجنوبية تسقط في «الفخ» أمام تايلاند!

كوريا الجنوبية تسقط في «الفخ» أمام تايلاند!
21 مارس 2024 19:45

 
سيؤول (أ ف ب)

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سجّل سون هيونج-مين هدفاً، لكن كوريا الجنوبية سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها تايلاند 1-1، في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.
وهذه أوّل مباراة لكوريا، بعد إقالة المدرب الألماني يورجن كلينسمان، إثر الإخفاق في كأس آسيا الأخيرة، والشجار بين سون ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الشاب لي كانج-إن الذي أدى إلى خلع في أصبع سون عشية الخسارة أمام الأردن 0-2 في نصف النهائي.
استهل لي المباراة على مقاعد البدلاء، قبل دخوله، إثر هدف التعادل الصادم لتايلاند في سيؤول أمام أكثر من ستين ألف متفرّج، عندما أطلق سوفانات مويانتا تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 62 خلافاً لمجريات اللعب، وكان سون، نجم توتنهام الإنجليزي، افتتح التسجيل في الدقيقة 42 من مسافة قريبة.
ورفعت كوريا الجنوبية التي يشرف عليها مؤقتاً هوانج سون-هونج مدرب منتخب تحت 23 عاماً، رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق ثلاث عن كل من تايلاند والصين التي أهدرت تقدمها بهدفين على مضيفتها سنغافورة قبل تعادلهما 2-2.
وتقدّمت الصين التي شاركت مرة يتيمة بتاريخها في كأس العالم عام 2002، في الشوط الأول بثنائية المخضرم وو لي «10، 45+2»، لكن سنغافورة ردّت في الثاني عن طريق فارس رملي «53»، وجاكوب ماهلر «81».

 

 

تصفيات كأس العالم
كوريا الجنوبية
تايلاند
سون هيونج مين
كأس آسيا
توتنهام
الأردن
يورجن كلينسمان
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