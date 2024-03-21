كوريا الشمالية غير قادرة على استضافة اليابان!



طوكيو (أ ف ب)



بات مصير مباراة اليابان وكوريا الشمالية المقررة الأسبوع المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، في مهب الريح، بعدما عبّرت بيونجيانج عدم قدرتها على استضافتها.

وقال رئيس الاتحاد الياباني للعبة إنّ مسؤولي الاتحاد الكوري الشمالي أبلغوه خلال المواجهة التي جمعت البلدين في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات، وانتهت بفوز اليابان 1-0، أنّ المباراة المقررة ضمن الجولة الرابعة، لا يمكن أن تقام في بيونجيانج، كما هو مقرّر.

وقال كوزو تاشيما في طوكيو، إن الجانب الكوري الشمالي «أبلغنا أن المباراة يوم الثلاثاء، لا يمكن أن تقام في بيونجيانج، لقد طلبوا منا خلال الشوط الأول عما إذا كان بإمكاننا تنظيم المباراة المقبلة في اليابان».

وتابع حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية «قلت لهم إن الأمر يحصل بشكل فجائي، ولا أستطيع أن أعطيهم موافقة فورية».

وأردف «قلت لهم إننا سنحتاج من يومين إلى ثلاثة من أجل إبلاغهم جوابنا، قلت لهم إن الأمر صعب».

ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية منذ العام 2011.

ولم يوضح تاشيما الأسباب الكامنة وراء الطلب الكوري الشمالي، لكن وكالة كيودو اليابانية أشارت إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها؛ بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت وزارة الخارجية اليابانية المشجعين من محاولة السفر إلى كوريا الشمالية لحضور المباراة.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «تطلب وزارة الخارجية اليابانية بشدة من عامة الناس الامتناع» عن حضور المباراة المقررة في 26 مارس.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (أن أتش كاي) أن 14 مسؤولاً حكومياً سيرافقون المنتخب الياباني في المباراة، بالإضافة إلى عدد صغير من وسائل الإعلام.

وكانت مباراة منتخب السيدات بين المنتخبين المؤهلة إلى أولمبياد باريس نُقلت من العاصمة الكورية الشمالية إلى أرض محايدة في السعودية الشهر الماضي، بطلب من الاتحاد الياباني إلى نظيره الآسيوي، وذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية.