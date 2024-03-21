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الرياضة

«الساموراي» على أعتاب «الدور الثالث»

«الساموراي» على أعتاب «الدور الثالث»
21 مارس 2024 19:58

 
طوكيو (أ ف ب)

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اقترب المنتخب الياباني من التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد فوز ثالث توالياً على حساب ضيفه الكوري الشمالي 1-0 في طوكيو، وسجّل آو تاناكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.
وعزّز «الساموراي» موقفه في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، بفارق 6 نقاط عن كوريا الشمالية الثانية.
قال تاناكا المحترف مع فورتونا دوسلدورف من الدرجة الألمانية الثانية «كانت مباراة صعبة، وأعتقد أننا جعلناها صعبة على أنفسنا، لكن الفوز هو الأهم في النهاية».
ودافع المدرّب هاجيمي مورياسو عن أداء لاعبيه «أظهرنا الإصرار حتى النهاية، رغم الظروف الصعبة، حققنا الفوز لأن لاعبينا لبوا التوقعات».
ولم يكن فوز المنتخب الياباني مقنعاً بشكل كبير، إلا أنه أعاده إلى سكة الانتصارات بعد مشاركة مخيّبة للآمال في كأس آسيا التي أقيمت أخيراً في قطر، عندما خرج من الدور ربع النهائي على يد إيران 1-2.
يغيب عن المنتخب الياباني جناح برايتون الإنجليزي كاورو ميتوما ولاعب أرسنال تاكيهيرو تومياسو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الجناح جونيا إيتو.

اليابان
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