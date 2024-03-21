سوريا.. «التعادل المخيب»



طوكيو (أ ف ب)



سقط المنتخب السوري في فخ «التعادل المخيّب» أمام مضيفته ميانمار المغمورة 1-1، فيما اقتربت اليابان من التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد فوز ثالث توالياً على حساب ضيفتها كوريا الشمالية 1-0 في طوكيو.

فرّط المنتخب السوري بثلاث نقاط، يفترض أن تكون بمتناول اليد، واكتفى بالتعادل أمام ميانمار، وتأخر المنتخب السوري بهدف لسو مو كياو «35»، قبل ان يأتي الردّ متأخراً نسبياً عن طريق البديل علاء الدالي (71).

وعزّز «الساموراي» موقفه في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، بفارق 5 نقاط عن سوريا الثانية و6 عن كوريا الشمالية الثالثة، فيما حصدت ميانمار الأخيرة أولى نقاطها.

وكانت سوريا سقطت أمام اليابان في الجولة الثانية 0-5، بعدما كانت قد فازت على كوريا الشمالية 1-0 في الجولة الأولى.

واستمر غياب المهاجم عمر السومة مجدداً عن تشكيلة منتخب سوريا التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لهذه النافذة.

وكان السومة «34 عاماً»، الهداف التاريخي للدوري السعودي، واللاعب الحالي مع النادي العربي القطري، قد استبعد عن تشكيلة منتخب «نسور قاسيون» التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.

ورغم تعبيره عن رغبته بالعودة عن اعتزاله بعد استبعاده، لم يرد اسم السومة «21 هدفاً في 40 مباراة دولية»، ضمن لائحة من 24 لاعباً استدعاها المدرب الأرجنتيني المخضرم.

وتلعب سوريا أمام ميانمار من جديد في الجولة الرابعة على أرضها الافتراضية في الدمام السعودية يوم الثلاثاء المقبل.