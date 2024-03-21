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الرياضة

موراي يقلب الطاولة بمساعدة «الدوار»!

أندي موراي
22 مارس 2024 02:01

ميامي (أ ف ب)

قلب الأسكتلندي أندي موراي تأخره بمجموعة أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي احتاج إلى مساعدة طبية، إلى فوز مستحق 4-6 و6-3 و6-4، في الدور الأول من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في التنس. واحتاج بيريتيني إلى رعاية طبية قرب نهاية المجموعة الثانية، بعد أن بدا وكأنه في حالة إغماء على أرض ملعب «هارد روك»، لكنه واصل القتال.
وعاد الإيطالي أخيراً إلى ملاعب الكرة الصفراء، بعد عام 2023 حافل بالإصابات، حيث بلغ نهائي فينيكس ضمن فئة دورات التحدّي «تشالنجر». واستهل بيريتيني المباراة بكسر إرسال موراي في الشوط الأول، وسيطر بقوة على المجموعة الأولى، لكنه تلاشى في الثانية، وطلب وقتاً مستقطعاً طبياً، عندما تأخر 2-5، بعدما خرج من الملعب، وهو يشعر بالدوار.
وظهر بيريتيني «27 عاماً» بصورة أفضل في المجموعة الثالثة، لكن موراي نجح في إنهاء المباراة في ساعتين و47 دقيقة.
ويلتقي موراي، المتوّج في ميامي عامي 2009 و2013، مع الأرجنتيني توماس مارتن إيتشيفيري المصنف 29 في الدور المقبل.
ولدى السيدات ضمن دورات الألف، لم تواجه اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، صعوبة تذكر في التغلب على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 6-3 و6-4 في ساعة واحدة و18 دقيقة لتتأهل إلى الدور الثاني.

أندي موراي
دورة ميامي للتنس
بطولة ميامي للأساتذة
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