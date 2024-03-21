«الصايلة» تتصدر أشواط الثنايا في مهرجان المرموم للهجن



دبي (الاتحاد)



انطلقت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، أول تحديات الكبار في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، بإقامة سباقات الثنايا لهجن أبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً، لمسافة ثمانية كيلومترات، بمشاركة 765 مطية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل.

واستطاعت «الصايلة» لعلي سهيل اليبهوني الظاهري أن تضع بصمتها على أول الأشواط في سن الثنايا المخصص للثنايا الأبكار المحليات للإنتاج، عندما تمكنت من الوصول إلى خط النهاية في زمن قدره 12:29:6 دقيقة.

وتألقت «شديدة» من خلال ثاني تحديات الإنتاج، المخصص للثنايا الأبكار المهجنات، وأهدت مالكها عبدالله هضبان مبارك العامري الناموس في توقيت قدره 12:28:2 دقيقة.

وأضاف «المحيط» النقطة الثانية إلى شعار مالكه علي سهيل اليبهوني الظاهري بعد أن تمكن من إكمال رحلة الثمانية كيلومترات في شوط الثنايا الجعدان المحليات للإنتاج في زمن بلغ 12:34:5 دقيقة.

وسجل شعار هجن مرغم حضوره القوي في رابع أشواط الإنتاج للجعدان المحليات، حيث نجح «ناصي» لحمد راشد حمد غدير الكتبي في تقديم عرضٍ مقنع قاده للناموس، وذلك بتوقيت قدره 12:28:1 دقيقة.

ويترقب أهل الهجن مساء اليوم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وتتنافس الشعارات المختلفة على ثلاث كؤوس باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، بالإضافة إلى بندقية الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

من ناحية أخرى، أعرب عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الاعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن ارتياحهم الكبير للنجاح الباهر الذي تحققه نسخة العام الحالي من مهرجان المرموم التراثي للهجن، مشيداً في الوقت ذاته بالمستويات القوية التي أظهرتها الشعارات المختلفة من خلال المشاركة في المهرجان. وأضاف: «هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، وإنما كان نتاجاً طبيعياً للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جميع الفرق واللجان المشاركة».