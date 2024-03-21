هالاند: «الزحام» يقلل «المتعة»

أنور إبراهيم (القاهرة)



قال النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن ازدحام جدول المباريات، يُلحق أكبر الضرر باللاعبين، ويؤثر بالسلب على مستوى الأداء، الذي يُفترض أن يكون ممتعاً.

وكان هالاند يتحدث خلال مؤتمر صحفي قبل «ودية» لمنتخب بلاده أمام التشيك «الجمعة»، بمناسبة فترة التوقف لمباريات «الأجندة الدولية».

ويُعتبر هالاند من النجوم المعنيين بمشكلة كثافة المباريات، لأن المسابقات الكروية في إنجلترا تشهد عدداً كبيراً من المباريات، ما بين دوري وكؤوس، ويكفي أن هالاند لعب حتى الآن 34 مباراة في مختلف المسابقات مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو عدد من الممكن أن يزيد على ذلك، لولا إصابته وابتعاده شهراً عن فريقه.

وعندما سُئل هالاند عن رأيه في المشكلة، قال: إنها مسألة فردية، تتعلق بكل لاعب على حدة، لأن هناك بعض اللاعبين يمكنهم أن يتحملوا لعب مباريات أكثر من غيرهم، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في مستوى الأداء خلال المباريات وانخفاضه نتيجة لكثرتها، مع غياب المتعة أحياناً، تلك هي الحقيقة، بينما الأمر يختلف كثيراً لو كان عدد المباريات أقل. واعترف هالاند بضرورة احترام جدول المباريات مهما كان عددها، وقال: هذا هو «البيزنس».

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت التي نقلت تصريحات هالاند خلال المؤتمر الصحفي أن متوسط الميدان الإسباني، رودري زميل هالاند في مانشستر سيتي، قال في وقت سابق، إن جدول مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج» غير صحي، أو بمعنى آخر «ضار بالصحة»، وبكل أعضاء الجسم، وقال: لكي أكون أميناً، أعترف بأنني لا أستريح أبداً بالقدر الكافي.

وكانت النقابة الدولية للاعبين المحترفين نددت الموسم الماضي، على لسان يوناس باير-هوفمان سكرتيرها العام، بالتأثير الخطير لكثرة المباريات على اللاعبين، مشيرة إلى أن كثافة المباريات عند لاعبي «الصفوة» تضع مزيداً من الضغوط البدنية والذهنية عليهم، وبدرجة أكبر من أي أجيال كروية سابقة.