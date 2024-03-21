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الرياضة

«نجري معاً».. احتفاء بـ«أبوظبي 2019»

«نجري معاً».. احتفاء بـ«أبوظبي 2019»
22 مارس 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص، فعالية «نجري معاً»، احتفالاً بمرور 5 أعوام على استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، بمشاركة أكثر من 1000 شخص، وأعضاء من أندية أصحاب الهمم في الدولة، والكثير من الشركاء والداعمين، بالإضافة إلى عائلات وأصدقاء أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.
وثمن عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي المشاركة المجتمعية الكثيفة في الفعالية التي أقيمت بعد الإفطار في أبوظبي كريكت سبورتس هب، مؤكداً أنها تدل على أن أثر الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» ما زال قائماً ومتواصلاً.
وعبر طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادته بالمشاركين وقال: «اعتمدنا على التطور والتغير الذي سيشهده المجتمع تجاه دمج ومشاركة أصحاب الهمم كمعيار لقياس إرث الألعاب العالمية «أبوظبي 2019».

مجلس أبوظبي الرياضي
الإمارات
الأولمبياد الخاص
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