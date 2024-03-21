40 لاعباً يمثلون «ألعاب القوى» في «خليجية الشباب»



دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب القوى، مشاركة 40 لاعباً ولاعبة، لتمثيل الإمارات في المنافسات المقررة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وأكد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في كأس آسيا للشباب في نسختها الـ 21 التي تحتضنها الدولة في أبريل المقبل، وينظمها اتحاد ألعاب القوى بإشراف الاتحاد الآسيوي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي بمشاركة 45 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا، عقد مؤتمر صحفي في الساعة الواحدة ظهر الاثنين المقبل في قاعة المضمار بنادي ضباط شرطة دبي، للكشف عن الترتيبات الخاصة بالاستضافة.

من جانب آخر، اعتمد الاتحاد العربي لألعاب القوى، الشعار والهوية البصرية الجديدة بأغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد.‏

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، نائب رئيس لجنة الإعلام والتسويق في الاتحاد العربي، والمكلف بإعداد الشعار الجديد مع فريق العمل، أن الجهود المخلصة من الجميع كانت وراء إنجاز المهمة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية.