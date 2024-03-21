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الرياضة

بيراميدز يجدد عقد محمد حمدي

بيراميدز يجدد عقد محمد حمدي
21 مارس 2024 21:32

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه محمد حمدي، الذي كان من المفترض انتهاء عقده في ختام الموسم الحالي.
وأضاف بيراميدز في بيان له عبر مركزه الإعلامي: «يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد محمد حمدي، في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد زميله المدافع الدولي أسامة جلال في وقت سابق».
وقال: «محمد حمدي «29 عاماً» يعد من أهم لاعبي الدفاع في الكرة المصرية، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية».
وانضم حمدي عام 2018 إلى بيراميدز، وأصبح واحداً من أهم اللاعبين، ولعب خلال تلك الفترة 214 مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعاً 7 أهداف، وصنع 21 هدفا آخرين.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

مصر
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