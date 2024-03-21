كين ونيفيل يرشحان هذا المدرب لقيادة «اليونايتد»!

لندن (د ب أ)



أعرب روي كين وجاري نيفيل، نجما مانشستر يونايتد السابقين، عن اعتقادهما بأن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، من الممكن أن يخلف الهولندي إريك تين هاج في منصب المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وأصبح مستقبل تين هاج كمدير فني لمانشستر يونايتد غامضاً، بعد شراء السير جيم راتكليف لحصة أقلية في النادي، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يعين «اليونايتد» دان أشورت، المدير الرياضي لنيوكاسل، مديراً رياضياً للنادي الملقب بـ «الشياطين الحمر».

وتعززت فرص أشورت في تولي منصبه الجديد في مانشستر يونايتد، بعدما منحته إدارة نيوكاسل إجازة من العمل مع تلقي راتبه، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، علماً بأنه عمل سابقاً مع ساوثجيت في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي تصريحات أدلى بها لمحطة «سكاي بيت» البريطانية، قال كين، لاعب وسط يونايتد المعتزل «يمكنني أن أرى ذلك يحدث (ساوثجيت هو المدير الفني التالي ليونايتد)».

وأضاف كين «من الواضح أن الجميع يفكر في أنه من المحتمل أن يستمر ساوثجيت مع منتخب إنجلترا هذا الصيف، إذا حقق نتائج جيدة في أمم أوروبا القادمة (يورو 2024)، حيث يأمل الجميع في تتويج الفريق باللقب، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فربما يعتقدون أنهم وصلوا لنهاية المطاف معه».

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «فيما يتعلق بعلاقة ساوثجيت مع دان أشوورث، الذي عمل معه سابقاً»، فإنني لست مندهشا من ذلك».

أما جاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد المعتزل، فقال «لم أر مطلقاً جاريث ساوثجيت مدرباً لمانشستر يونايتد، من الناحية النفسية، لم أر ذلك أبداً».

وأضاف نيفيل «أستطيع أن أرى ذلك الآن، خاصة بعد مجيء دان أشوورث، أفكر فقط، ما الذي يحتاج إريك تين هاج إلى فعله للبقاء مدرباً لمانشستر يونايتد؟، لذا، على سبيل المثال، هل كأس الاتحاد الإنجليزي يكفي، أم أنه يحتاج ليكون ضمن المراكز الأربعة الأولى، أو الخمسة الأوائل، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا؟».

ويلعب مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل، علماً بأنه يتأخر بفارق 6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط أخرى خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل. في الموسم الماضي، حينما لعب اليونايتد للمرة الأولى تحت قيادة تين هاج، فاز الفريق بكأس رابطة الأندية المحترفة، وحصل على المركز الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، ليضمن العودة لدوري أبطال أوروبا، غير أنه ودع المسابقات القارية مبكراً عقب تذيله ترتيب مجموعته في دور المجموعات للمسابقة القارية. يذكر أن «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف، ستكون البطولة الرابعة الكبرى التي يخوضها المنتخب الإنجليزي، تحت قيادة ساوثجيت، الذي يتولى المسؤولية منذ عام 2016، ولديه عقد حالي مع الاتحاد الإنجليزي ينتهي في ديسمبر القادم. ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بالدور الأول لأمم أوروبا 2024 برفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.