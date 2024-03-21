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أوهوروجو.. «براءة»

أوهوروجو.. «براءة»
21 مارس 2024 22:07

 
لندن (رويترز)

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قالت العداءة البريطانية فيكتوريا أوهوروجو، إنه تم تبرئتها من انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، فيما يتعلق بمزاعم ارتباطها برياضي موقوف.
وسرت مزاعم أن أوهوروجو «31 عاماً» كانت تتدرب على يد الإيطالي أنطونيو إنفانتينو، الذي ينتهي إيقافه لمدة ثلاث سنوات بسبب المنشطات في ديسمبر المقبل، لكن لجنة مكافحة المنشطات البريطانية رفضت ذلك.
وقال أوهوروجو لمحطة «أي.تي.في» الإخبارية «رفضت لجنة مستقلة بشكل قاطع تهمة الارتباط المحظور ضدي، ووجدت أنها «‬‬غير راضية»، ناهيك عن أن تكون راضية تماما‭‭ً‬‬عن فكرة انتهاكي لأي قواعد، وأتعامل مع التزاماتي المتعلقة بمكافحة المنشطات على محمل الجد، ويسعدني أن الموقف الحقيقي، وهو ما كنت أؤكده دوما، قد تم تأكيده الآن».
وأضافت البريطانية أوهوروجو بطلة سباق 400 متر، والتي تسعى للتأهل إلى أولمبياد باريس هذا العام، أنه على الرغم من الحكم فإن الابتعاد عن المضمار كان له ثمن.
وقالت «كلفني ذلك فرصة المشاركة في أحداث، كان من الممكن أن تحدد مسيرتي المهنية (بما في ذلك الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم)، وتسبب في اضطراب كبير في استعداداتي وتدريباتي في عام الأولمبياد».
وأضافت «أنا حريصة الآن على وضع هذا خلفي بثبات، وخفض رأسي، والتدريب الجاد لموسم خارج القاعات، وآمل أن أشارك في الألعاب الأولمبية».
وقال «الفريق البريطاني قوي للغاية، وآمل أن أتمكن من المساهمة في نجاحاته المستمرة».
وتم استبعاد أوهوروجو من فريق التتابع البريطاني في بطولة العالم 2023 في بودابست، بعد أن ساعدت البلاد في الحصول على برونزية التتابع 4 في 400 متر في بطولتي العالم وأوروبا عام 2022، على الرغم من أنها شاركت في منافسات الفردي. 

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