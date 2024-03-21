الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البايرن» يضع ألونسو على «قمة الأولويات»

«البايرن» يضع ألونسو على «قمة الأولويات»
21 مارس 2024 22:22

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
8 فرق في «يوروليج» للسلة
«الضامة» تُبعد بيست من «الماكينات»


اعترف أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى، باهتمام النادي بتولي الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، قيادة الفريق «البافاري» خلفاً لتوماس توخيل، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وأذهل ألونسو كرة القدم الألمانية، بقيادة ليفركوزن لصدارة ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه «البايرن»، قبل 8 مباريات فقط على نهاية الموسم، حيث يبدو أنه في طريقه لإنهاء هيمنة أبناء ميونيخ على البطولة التي استمرت خلال المواسم الـ11 الماضية.
وحافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم تحت قيادة ألونسو، لاعب «البايرن» السابق، بالإضافة إلى تأهله لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وهو ما يدفع العديد من الأندية للتعاقد مع المدرب الإسباني، على رأسها فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، الذي سيرحل مدربه الألماني يورجن كلوب عنه في نهاية هذا الموسم.
ونقل عن هونيس قوله: «أثبت ألونسو أنه قادر على أن يكون مدرباً لنادٍ كبير حقاً، وسيكون الأمر أكثر صعوبة، لأن أندية مثل ليفربول وريال مدريد الإسباني وليفركوزن وبايرن تسعى للظفر بخدماته».
وأكد هونيس «72 عاماً» أيضاً أن ابن أخيه سيباستيان، الذي قاد شتوتجارت إلى المركز الثالث حالياً بالدوري الألماني، بعد أن كان يعاني من الهبوط الموسم الماضي، ربما لا يكون خياراً متاحاً، لاسيما بعدما وقع مؤخراً عقداً جديداً مع الفريق حتى عام 2027.
وربطت بعض التقارير الإعلامية مدربي «البايرن» السابقين هانزي فليك ويوليان ناجلسمان، اللذين رحلا عن الفريق، في ظل إدارة سابقة للنادي، باحتمال العودة إلى ميونيخ لكن أنباء أخرى قللت من شأن مثل هذا السيناريو.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
تشابي ألونسو
باير ليفركوزن
توماس توخيل
ليفربول
ريال مدريد
يورجن كلوب
آخر الأخبار
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
الأخبار العالمية
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
اليوم 19:03
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©