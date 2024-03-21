«البايرن» يضع ألونسو على «قمة الأولويات»



ميونيخ (د ب أ)



اعترف أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى، باهتمام النادي بتولي الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، قيادة الفريق «البافاري» خلفاً لتوماس توخيل، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأذهل ألونسو كرة القدم الألمانية، بقيادة ليفركوزن لصدارة ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه «البايرن»، قبل 8 مباريات فقط على نهاية الموسم، حيث يبدو أنه في طريقه لإنهاء هيمنة أبناء ميونيخ على البطولة التي استمرت خلال المواسم الـ11 الماضية.

وحافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم تحت قيادة ألونسو، لاعب «البايرن» السابق، بالإضافة إلى تأهله لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وهو ما يدفع العديد من الأندية للتعاقد مع المدرب الإسباني، على رأسها فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، الذي سيرحل مدربه الألماني يورجن كلوب عنه في نهاية هذا الموسم.

ونقل عن هونيس قوله: «أثبت ألونسو أنه قادر على أن يكون مدرباً لنادٍ كبير حقاً، وسيكون الأمر أكثر صعوبة، لأن أندية مثل ليفربول وريال مدريد الإسباني وليفركوزن وبايرن تسعى للظفر بخدماته».

وأكد هونيس «72 عاماً» أيضاً أن ابن أخيه سيباستيان، الذي قاد شتوتجارت إلى المركز الثالث حالياً بالدوري الألماني، بعد أن كان يعاني من الهبوط الموسم الماضي، ربما لا يكون خياراً متاحاً، لاسيما بعدما وقع مؤخراً عقداً جديداً مع الفريق حتى عام 2027.

وربطت بعض التقارير الإعلامية مدربي «البايرن» السابقين هانزي فليك ويوليان ناجلسمان، اللذين رحلا عن الفريق، في ظل إدارة سابقة للنادي، باحتمال العودة إلى ميونيخ لكن أنباء أخرى قللت من شأن مثل هذا السيناريو.