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الرياضة

إيران تكسب تركمانستان بـ «خماسية»

إيران تكسب تركمانستان بـ «خماسية»
21 مارس 2024 22:33

 
طهران (أ ف ب)

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أكرمت إيران وفادة ضيفتها تركمانستان بخماسية في طهران، ضمن الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الخامسة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.
وفرض مدافع برسيبوليس حسين كنعاني نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين العاشرة و48، وسجل مهاجم روما الإيطالي سردار أزمون الثالث «13»، ومهاجم روستوف الروسي محمد مهيبي الرابع «56»، قبل أن يختم لاعب وسط سيباهان عميد نورافكان المهرجان «92».
وهو الفوز الثاني لإيران في التصفيات، وجاء بعد تعادلها مع مضيفتها أوزبكستان 2-2 في الجولة الثانية، وعززت صدارتها برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف أمام الأخيرة التي تغلبت على مضيفتها هونج كونج 2-0.
وتقام الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، حيث تلعب إيران في ضيافة تركمانستان، وتلتقي أوزبكستان مع ضيفتها هونج كونج.
ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً أن آسيا تتمثل في نهائيات المونديال بثمانية منتخبات، مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة، حسب نتائج الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم
إيران
تركمانستان
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