«الرضا 90%» عن أداء الاتحاد السعودي



الرياض (د ب أ)

أصدرت إدارة تجربة العملاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم النشرة السنوية لنتيجة الاستفتاءات، التي أجرتها مع الجماهير والمستفيدين خلال عام كامل.

وأكملت الإدارة عامها الأول في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الإنشاء، حيث قامت بالتعامل مع الملاحظات الواردة إلى الاتحاد السعودي، لضمان حلّها في أسرع وقتٍ ممكن. ونشرت الإدارة في نشرتها السنوية الأولى، وفقاً لموقع اتحاد الكرة السعودي عبر شبكة الإنترنت، نتائج تقييم عمل الاتحاد السعودي في أبرز الاستضافات الدولية، إضافة إلى تقييم تجربة بعثة المشجع السعودي في بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة في قطر.

وتضمنت النشرة نتائج مستوى رضا الجماهير بشأن أبرز البطولات المستضافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تمثلت في بطولات كأس الملك سلمان للأندية، كأس السوبر الأفريقي، كأس العالم للأندية 2023، وكأس السوبر الإسباني.

وبلغ عدد المشاركين في استبيان مستوى رضا الجماهير 10 آلاف و693 شخصاً، بمتوسط نسبة مشاركة 16%، ونسبة رضا لتجربة العامة 84%.

وتضمنت النتائج كذلك تجربة العملاء في البعثة الجماهيرية للمنتخب السعودي في كأس أمم آسيا بقطر، حيث وصلت نسبة مستخدمي التطبيق الخاص بجماهير الفريق في البطولة إلى 100 بالمئة، فيما سجلت نسبة 8,99 بالمئة في التفاعل مع التطبيق، لينتج عن ذلك نسبة 90 بالمئة لرضا جماهير المنتخب السعودي.