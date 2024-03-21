ليستر.. «مخالفة الإنفاق»!



لندن (رويترز)



أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة، بسبب مخالفة مزعومة لقواعد الإنفاق في الدوري خلال موسم 2022-2023.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان إن ليستر، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وأضافت الرابطة «الإجراءات ستتم وفقاً لجدول زمني ستحدده اللجنة المستقلة».

ويحتل ليستر المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، متساوياً في النقاط مع المتصدر ليدز يونايتد، في سعيهما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.