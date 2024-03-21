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الرياضة

ساكا.. «إصابة غير محددة»!

ساكا.. «إصابة غير محددة»!
21 مارس 2024 23:08

 
لندن (أ ف ب)

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انسحب نجم أرسنال بوكايو ساكا من تشكيلة المنتخب الإنجليزي لمباراتيه الوديتين ضد البرازيل وبلجيكا، استعداداً لكأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بسبب إصابة غير محددة.
ويتواجه منتخب المدرب جاريث ساوثغايت مع نظيره البرازيلي «السبت» على ملعب «ويمبلي» في لندن الذي يستضيف أيضاً المباراة ضد بلجيكا الثلاثاء المقبل، وذلك في آخر اختبارين لمنتخب «الأسود الثلاثة»، قبل الإعلان في مايو عن تشكيلة نهائيات كأس أوروبا.
وتأتي الإصابة التي لم يكشف الاتحاد الإنجليزي للعبة عن نوعها أو حجم خطورتها، في وقت حساس جداً لأرسنال الذي يتصدر الدوري الممتاز، ويستعد لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «غادر بوكايو ساكا معسكر إنجلترا، وعاد إلى ناديه لمواصلة إعادة التأهيل»، مضيفاً «التحق مهاجم أرسنال بسانت جورج بارك (مقر المنتخب) وهو يحمل معه إصابة، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات».
وتابع «لا نعتزم إجراء بديلات، حيث يواصل المنتخب الإنجليزي المكون من 25 لاعباً استعداداته للمباراتين الدوليتين المقبلتين مع البرازيل وبلجيكا».
وقبل مغادرته المنتخب، كان ساكا يتمرن في النادي الرياضي، وليس مع المجموعة ضمن برنامج فردي بجانب هاري كين «بايرن ميونيخ»، وكول بالمر «تشيلسي»، وجوردان هندرسون «أياكس أمستردام الهولندي».

إنجلترا
منتخب إنجلترا
أرسنال
بوكايو ساكا
ويمبلي
البرازيل
بلجيكا
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