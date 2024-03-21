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الرياضة

جورجيا إلى نهائي «المسار الثالث» بـ «فوز جدلي»

جورجيا إلى نهائي «المسار الثالث» بـ «فوز جدلي»
21 مارس 2024 23:29

 
تبليسي (أ ف ب)

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بلغت جورجيا، الطامحة نهائي المسار الثالث من الملحق المؤهل الى كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بفوز مثير للجدل على ضيفتها لوكسمبورج 2-0 في تبليسي.
وحلت جورجيا التي لعبت بغياب نجمها المطلق خفيتشا كفارتسخيليا للإيقاف، رابعة في المجموعة الأولى من التصفيات، لكنها حصلت على فرصة أخرى للتأهل من بوابة دوري الأمم الأوروبية، على غرار لوكسمبورج التي حلت ثالثة في مجموعتها العاشرة في التصفيات.
وبعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله بودو زيفزيفادزه في الدقيقة 40 بتمريرة من ليفان شينجيليا، وجد المنتخب الذي يدربه الفرنسي ويلي سانيول نفسه على المسافة ذاتها من ضيفه الذي أدرك التعادل في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة لجيرسون رودريجيس ارتدت من القائم الأيسر الى الشباك.
لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» تدخل، ليس بسبب مخالفة في الهدف، بل بسبب حادثة حصلت قبله على مشارف منطقة جزاء الضيوف، معتبراً أن ماكسيم شانو يستحق الطرد، بسبب خطأ ارتكبه على جورج ميكاوتادزه.
وبذلك، ألغى الحكم هدف رودريجيس، لكنه لم يلغِ الإنذار الذي تلقاه الأخير بسبب المبالغة في احتفاله.
وبعد دقائق معدودة، وجه زيفزيفادزه الضربة القاضية لآمال لوكسمبورج ببلوغ النهائيات الكبرى الأولى في تاريخها بتسجيله الهدف الثاني أيضاً، وذلك بعد عرضية من شينجيليا أيضاً «63».
وتنتظر جورجيا الآن ما ستؤول إليه المباراة الثانية في هذا المسار، حيث تلتقي لاحقاً اليونان بطلة 2004 مع ضيفتها كازخستان، على أن يكون النهائي لتحديد المتأهل في تبليسي الثلاثاء.
ويتأهل الفائز من هذا المسار للعب في المجموعة السادسة، بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا والتشيك.
ويتنافس 12 منتخباً في الملحق المكوّن من ثلاثة مسارات، كلّ منها يضمّ 4 منتخبات، حيث يقام نصف النهائي الخميس، قبل أن يتأهّل الفائزون إلى النهائي الثلاثاء، من أجل اللحاق بالمنتخبات الـ23 المتأهلة إلى النهائيات.

كأس أوروبا
جورجيا
ألمانيا
لوكسمبورج
البرتغال
تركيا
التشيك
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