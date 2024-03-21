الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باخ ضحية «مكالمة مزيفة»

باخ ضحية «مكالمة مزيفة»
21 مارس 2024 23:53

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«جودو الإمارات» يخوض مباراتين في «تبليسي جراند سلام»
إلغاء إطلاق سفينة الفضاء الروسية سويوز قبل ثوان من تنفيذه


تعتقد اللجنة الأولمبية الدولية أن رئيسها توماس باخ سقط ضحية لمكالمة هاتفية مزيفة، وسط تصاعد التوترات مع روسيا، بشأن القيود المفروضة على رياضييها الذين يتنافسون في دورة باريس الأولمبية هذا الصيف.
وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية، عن تفاصيل مكالمة أجراها أشخاص يزعمون أنهم من الاتحاد الأفريقي.
ووجهت اللجنة الأولمبية الدولية وباخ انتقادات علنية للدولة الروسية بشأن خطط تنظيم فعالية دولية متعددة الرياضات في سبتمبر القادم، بعد أسابيع من ختام أولمبياد باريس.
كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع أن الرياضيين الروس، الذين اجتازوا التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، لن يشاركوا في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، الذي يقام على نهر السين، مع مرور قوارب الفرق أمام المتفرجين. وأوضحت اللجنة في بيان: «يبدو أن هناك حادثة جديدة في حملة التضليل والتشهير الروسية ضد اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها». ‎
‎وتأهل 35 رياضياً روسياً لأولمبياد باريس، وهو ما يشكل 10% تقريباً من إجمالي أفراد بعثاتها المعتاد في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية السابقة.
كانت روسيا قد انتقدت بشدة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم مشاركة الرياضيين الروس في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس.

اللجنة الأولمبية الدولية
توماس باخ
فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
روسيا
آخر الأخبار
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
الأخبار العالمية
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
اليوم 19:03
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©