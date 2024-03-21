«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»

مراد المصري (أبوظبي)



حقق منتخبنا الوطني الفوز على اليمن 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثامنة، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2026»، و«كأس آسيا 2027»، ليواصل «الأبيض» حصد «العلامة الكاملة»، بالانتصار الثالث على التوالي، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، متربعاً على الصدارة.

سجل هدفي «الأبيض» كل من علي صالح من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وسلطان عادل في الدقيقة 72، فيما جاء هدف اليمن بالخطأ من عبدالله إدريس في الدقيقة 69.

وأصبح منتخبنا على أبواب التأهل إلى «الدور الحاسم» من تصفيات «المونديال»، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، في انتظار تأكيد ذلك عندما يلاقي اليمن في الجولة الرابعة «بداية الدور الثاني» يوم الثلاثاء المقبل بالسعودية، وتحديداً في مدينة الخبر، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

فرض منتخبنا سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، ووصل إلى منطقة جزاء المنافس كثيراً، إلا أنه افتقد «اللمسة الأخيرة»، فضلاً عن «عناد الحظ»، عندما تصدى القائم الأيسر لمرمى اليمن لرأسية يحيى الغساني في الدقيقة 18.

أجرى المدرب باولو بينتو تغييراً مبكراً، بخروج أحمد جميل بسبب الإصابة، ولعب زايد الزعابي بدلاً منه في الدقيقة 21، وأثمر ضغط «الأبيض» عن ركلة جزاء، بعد عرقلة «البديل» زايد الزعابي، ترجمها علي صالح إلى الهدف الأول بنجاح في الدقيقة 25.

حاول بينتو تجديد حيوية المنتخب، وأجرى تغييراً مزدوجاً بين الشوطين، بنزول محمد عباس وعبدالله إدريس بدلاً من ماجد راشد وخالد الهاشمي، ثم أشرك طحنون الزعابي بدلاً من كايو كانيدو خلال مجريات الشوط الثاني.

تصدى القائم الأيسر لمرمى اليمن لتسديدة متقنة من يحيى الغساني في الدقيقة 60، وأهدر علي صالح فرصة خطيرة لهز الشباك، بعدما حول كرة عرضية فوق المرمى في الدقيقة 65، وجاء الرد من منتخب اليمن بتسجيل هدف، إثر كرة حولها عبدالله إدريس بالخطأ في شباك «الأبيض» في الدقيقة 69.

لم ينتظر منتخبنا طويلاً، وسجل الهدف الثاني بكرة رأسية من سلطان عادل، إثر ركنية نفذها «البديل» طحنون الزعابي في الدقيقة 72، ومرر طحنون الزعابي كرة عرضية متقنة، إلا أن سلطان عادل لم يصل لها في الوقت المناسب أمام مرمى اليمن، ودفع بينتو بفابيو ليما بدلاً من علي صالح في الدقيقة 82.

قطع سلطان عادل الكرة من مدافعي اليمن، ومررها إلى طحنون الزعابي الذي سددها من الشباك الخارجية في الدقيقة 83، ولم تحمل الدقائق المتبقية جديداً، لينجز «الأبيض» المهمة بالفوز وثلاث نقاط جديدة.