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الرياضة

«الدباغ» يضرب رقم «العتال»

«الدباغ» يضرب رقم «العتال»
22 مارس 2024 11:00

 
الكويت (أ ف ب) 

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ارتقى منتخب فلسطين إلى المركز الثاني في المجموعة التاسعة، خلف أستراليا المتصدرة، بعد اكتساحه نظيره البنغالي بخماسية، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت المعتمد ملعباً «بيتي» لفلسطين، وبحضور جماهيري حاشد، في ختام الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.
وبعد بلوغه ثمن نهائي النسخة الماضية لكأس آسيا «قطر 2023» للمرة الأولى في تاريخه، لم يجد منتخب فلسطين المصنف 97 عالمياً، أي صعوبة في تجاوز نظيره البنغالي «183»، بعدما تسيد المباراة منذ بدايتها، مترجماً سيطرته بتسجيل خماسية تقاسمها الثنائي المتألق عدي الدباغ «42,53 و76»، وشهاب القنبر «45+2 و49».
وأصبح الدباغ «25 عاماً»، المحترف في صفوف رويال شارلروا البلجيكي، الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطيني برصيد 15 هدفاً، متجاوزاً الهداف السابق فهد العتال «14»، المساعد الحالي للمدير الفني، التونسي مكرم دبوب.
واستغل المنتخب الفلسطيني «4 نقاط» خسارة منافسه الرئيس على وصافة المجموعة منتخب لبنان «نقطتان» الذي خسر بثنائية نظيفة في سيدني أمام «سوكروز» (9 نقاط).
ويملك المنتخب الفلسطيني الذي حقق فوزه السادس تاريخياً على بنجلادش، مقابل تعادل وحيد، فرصة لتجديد فوزه على المنتخب الجنوب آسيوي، عندما يحل ضيفاً عليه في استاد باشوندارا في دكا، ضمن الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.

تصفيات كأس العالم
فلسطين
الكويت
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