السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوسري.. «المنقذ»

الدوسري.. «المنقذ»
22 مارس 2024 10:46

 
الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«الكلاسيكو السادس» بين الهلال والاتحاد 30 أبريل
«الأعلام الحمراء» ترتفع في «جائزة أستراليا»

قاد سالم الدوسري منتخب السعودية إلى فوز صعب على طاجيكستان 1-0، على ملعب «الأول بارك» بالرياض، في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، وسجل الدوسري الهدف الوحيد في الدقيقة 23.
وهو الفوز الثالث توالياً للمنتخب السعودي الذي عزز صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق خمس نقاط أمام طاجيكستان، والأردن الفائز على مضيفته باكستان 3-0.
وبدأ المنتخب السعودي اللقاء بضغط كبير، من أجل تسجيل الهدف الأول، وكاد سعود عبد الحميد يفعلها، بعد مراوغته أكثر من لاعب، قبل أن يسدد كرة أبعدها أحد المدافعين من باب المرمى «14».
ونجح الدوسري في ترجمة ضغط رجال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الدقيقة 23، بعد أن راوغ أكثر من لاعب، وسدد الكرة داخل مرمى طاجيكستان.
وظل ضغط أصحاب الأرض متواصلاً من أجل تسجيل الهدف الثاني، وسط تراجع من جانب اللاعبين في وسط ملعبهم، لكن دون جدوى.

تصفيات كأس العالم
السعودية
طاجيكستان
الأردن
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©