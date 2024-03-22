الدوسري.. «المنقذ»



الرياض (أ ف ب)

قاد سالم الدوسري منتخب السعودية إلى فوز صعب على طاجيكستان 1-0، على ملعب «الأول بارك» بالرياض، في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، وسجل الدوسري الهدف الوحيد في الدقيقة 23.

وهو الفوز الثالث توالياً للمنتخب السعودي الذي عزز صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق خمس نقاط أمام طاجيكستان، والأردن الفائز على مضيفته باكستان 3-0.

وبدأ المنتخب السعودي اللقاء بضغط كبير، من أجل تسجيل الهدف الأول، وكاد سعود عبد الحميد يفعلها، بعد مراوغته أكثر من لاعب، قبل أن يسدد كرة أبعدها أحد المدافعين من باب المرمى «14».

ونجح الدوسري في ترجمة ضغط رجال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الدقيقة 23، بعد أن راوغ أكثر من لاعب، وسدد الكرة داخل مرمى طاجيكستان.

وظل ضغط أصحاب الأرض متواصلاً من أجل تسجيل الهدف الثاني، وسط تراجع من جانب اللاعبين في وسط ملعبهم، لكن دون جدوى.