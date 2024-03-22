إنريكي على «كرسي الاعتراف»!



باريس (أ ف ب)



قال المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، لويس إنريكي إنه لا يستبعد التدريب يوماً ما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى لو كان «ملتزماً بشكل كامل» في الوقت الحالي مع النادي الباريسي.

وأكد أنريكي في معرض رده على سؤال لأحد مستخدمي الإنترنت، خلال جلسة أسئلة وأجوبة على منصة البث المباشر«تويتش»، عما إذا كان مهتماً بالتجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، «نعم، لقد تواصلت مع فريقين إنجليزيين قبل انضمامي إلى باريس سان جيرمان، اخترت عدم الذهاب، لكن ذلك كان مفيداً».

وأضاف المدرب الإسباني الذي وصل إلى باريس الصيف الماضي: «أنا ملتزم بشكل كامل مع باريس سان جيرمان، أواصل تعلم اللغة الفرنسية، وآمل أن أتحدث بها قريباً، حتى لو كان الأمر صعباً».

وكانت الجلسة على «تويتش» هي الأولى منذ وصول المدرب إلى باريس سان جيرمان، خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، كان إنريكي، مدرب منتخب بلاده آنذاك، يعقد لقاء شبه يومي على قناته بمنصة تويتش للبث المرئي الحي التابعة لمجموعة أمازون.