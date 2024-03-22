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الرياضة

العراق.. «الصيد المتأخر»

العراق.. «الصيد المتأخر»
22 مارس 2024 11:07

البصرة (أ ف ب) 

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حقق منتخب العراق فوزاً صعباً على الفلبين 1-0، على استاد البصرة الدولي، بحضور 65 ألف متفرج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، ضمن التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، وسجل مهند علي الهدف الوحيد في الدقيقة 84.
وهو الفوز الثالث توالياً للعراق في التصفيات، ورفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق خمس نقاط أمام مطاردته المباشرة إندونيسيا التي تغلبت على فيتنام 1-0، وانتزعت منها المركز الثاني بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد الفلبين عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين العراقي والفلبيني الثلاثاء في العاصمة مانيلا.
ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً أن آسيا تتمثل بثمانية منتخبات، مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.
وضغط المنتخب العراقي بقوة على ضيفه الفلبيني في أول مواجهة بينهما، لكن مهاجميه فشلوا في هز الشباك، ووجدوا صعوبة في فك تكتله الدفاعي، خصوصاً علي جاسم، وإبراهيم بايش، ومهند علي.
وكانت أخطر محاولات العراق في الشوط الأول عبر تسديدة رائعة لأمير العماري تصدى لها الحارس نيل أيثر أيدج ببراعة، ورد القائم الفلبيني كرة قوية للاعب هيرينفين الهولندي حسين علي.
وواصل منتخب الفلبين تراجعه للدفاع في الشوط الثاني، وصاحب الأرض والجمهور ضغطه ومحاولاته الهجومية التي اصطدمت بكثافة دفاعية للضيوف.
وأجرى المدرب الإسباني للعراق خيسوس كاساس ثلاثة تغييرات مرة واحدة في الدقيقة 60، وأشرك كلاً من زيدان إقبال مكان إبراهيم بايش، ويوسف الأمين مكان بشار رسن، وأحمد ياسين بدلاً من أسامة رشيد، في محاولة لتغيير الأداء، وكسر التكتل الدفاعي للمنتخب الفلبيني، ثم عاد وأشرك منتظر ماجد بدلاً من ضرغام إسماعيل في الدقيقة 77.
ونجح العراق في مسعاه في الدقيقة 84 بواسطة مهند علي، مستغلاً تأخر عودة المدافعين، وأرسل كرة ساقطة فوق الحارس نيل إلى الشباك.

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