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الرياضة

سلطان عادل «الهواية مستمرة» في «هز الشباك»

سلطان عادل «الهواية مستمرة» في «هز الشباك»
22 مارس 2024 11:30

سلطان آل علي (دبي)

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يستمر «النجم الشاب» سلطان عادل في تقديم نفسه مهاجماً هدافاً لـ «الأبيض» بعمر الـ19 عاماً، حيث سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات شارك بها مع «الأبيض» أمام هونج كونج وفلسطين في كأس آسيا، واليمن في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
ولعب سلطان 10 مباريات منذ انضمامه للمرة الأولى في مارس 2022، وتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف، منها 3 أهداف رسمية، وهدف في مباراة ودية على لبنان.
والجدير بالذكر، أنّ حصيلة سلطان مع المنتخب، خلال 10 مباريات أو موسم واحد فقط، توازي حصيلته مع اتحاد كلباء على مدى 4 مواسم في الدوري، حيث يملك سلطان 4 أهداف في مسيرته بدوري المحترفين مع «النمور» منذ موسم 2020-2021، خلال 43 مباراة، وإن كانت المباريات الكاملة حسب الدقائق لا تتجاوز 26 مباراة فعلياً.
ويواجه سلطان «معضلة» البقاء على «دكة البدلاء»، ولم يشارك إلا 5 مرات أساسياً مع اتحاد كلباء في الموسم الحالي، خلال 16 جولة، كما أنه لم يسجل أي هدف في الدوري حتى الآن.
والغريب أنّ اتحاد كلباء لا يعتمد عليه، رغم أنه يعاني على مستوى التسجيل، ويأتي «النمور» ضمن أعلى الفرق صناعة للفرص في الدوري، ولكنه يفشل في ترجمة الفرص، وهز الشباك.

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