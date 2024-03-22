«الأبيض» يتوهج بـ96 هجمة و16 تسديدة و10 فرص تهديفية

عمرو عبيد (القاهرة)



ظهر منتخبنا بصورة جيدة جداً أمام اليمن، مقدماً أداء تكتيكياً متنوعاً وإيجابياً أغلب فترات المباراة، حيث اعتمد «الأبيض» دائماً على امتلاك الكرة بنسب استحواذ كبيرة للغاية، بلغت في نهاية المباراة 63%، مقابل 37% لليمن، وكان منتخبنا أكثر استحواذاً في الشوط الأول بنسبة 66% مقابل 34%، وتغيّرت النسب قليلاً لتبلغ 60% و40% على الترتيب، وساعد الضغط العالي، وسرعة استعادة الكرة «الأبيض» على ارتفاع نسب امتلاك الكرة، التي مكنته من بناء الهجمات بصورة متواصلة وهادئة، عبر «تحضير كلاسيكي» شارك فيه دائماً ثنائي «قلب الدفاع»، مع مساعدة فعالة من علي صالح وكايو، وكذلك عبد الله حمد، خاصة مع التزام المنتخب اليمنى بالدفاع المتأخر، والضغط المتوسط.

ومع زيادة نسب امتلاك الكرة والتمرير الغزير، من دون وجود ضغط مؤثر من جانب اليمن، كان من الطبيعي أن تبلغ معدلات منتخبنا الهجومية أرقاماً إيجابية واضحة، حيث شن «الأبيض» 96 هجمة طوال المباراة، بمعدل هجمة واحدة مكتملة في كل دقيقة لعب، مقابل 66 محاولة بناء هجومي لمنتخب اليمن، إلا أن المُكتمل منها كان معدوداً وبتأثير إيجابي نادر، والدليل على ذلك كان حصول منتخبنا على 10 فرص تهديفية، بواقع 3 في الشوط الأول، و7 في الشوط الثاني، في حين لم يظهر منتخب اليمن هجومياً بصورة مؤثرة في الشوط الأول على الإطلاق، في حين لاحت له فرصة واحدة بتسديدة بعيدة المدى، قبل أن يستغل الخطأ الدفاعي، ويُحرز هدفه الوحيد، وكلتاهما في الشوط الثاني.

وإذا كان «الأبيض» ظهر قوياً ومتماسكاً دفاعياً، باستثناء «هفوة» وحيدة، خاصة مع نجاح الجبهة اليسرى الدفاعية في منع منتخب اليمن من استخدام لعبته الوحيدة المتكررة عبرها، فإن منتخبنا كان متميزاً على الصعيد الهجومي، باستخدام رائع للطرفين «الطائرين» في الشوط الأول، وإرسال 13 كرة عرضية، نجحت في تهديد المرمى 4 مرات عبر التسديدات الرأسية، قبل التحول إلى لعب الكرات القصيرة، والاختراق من العمق والجناحين، والتوغل داخل أقصى نقاط دفاع اليمن في الشوط الثاني، وهو ما قلّص عدد العرضيات إلى 8 تمريرات، في ظل تألق علي صالح ويحيى الغساني فيما يتعلق باختراقات الطرفين السريعة، وشارك «الثنائي المهاري» في 80% من فرص منتخبنا التهديفية، بجانب تألق طحنون خلال دقائق لعبه، حيث صنع فرصتين بينهما «أسيست» الهدف الثاني، وعانده التوفيق في آخر فرص المباراة.

ولم يكن غريباً أن يحصد «الأبيض» الفوز عبر كرة عرضية من ركلة ركنية وتسديدة رأسية، حيث تألق علي صالح، ثم طحنون الزعابي في إرسال عرضيات الركنيات، التي صنعت 3 فرص تهديفية مؤكدة قبل تسجيل الهدف، وبدا واضحاً تركيز الجهاز الفني على تلك الألعاب، حيث حصل منتخبنا على 15 ركلة ركنية، أغلبها كان مؤثراً بالفعل، عبر لعبة مكررة بإرسال الكرة العرضية العالية نحو الزاوية البعيدة، وإعادتها هوائياً إلى داخل منطقة الـ6 ياردات أو على حدودها، عبر خليفة الحمادي في أغلب المرات، ولهذا أهدر الحمادي أولى فرص «الأبيض» في المباراة عبر اللعبة نفسها، قبل أن يصنع فرصتين «بالكربون»، كلتاهما ليحيى الغساني، الذي عانده القائم مرتين عبر 4 تسديدات له في المباراة، جعلته الأكثر محاولة على المرمى، يليه علي صالح بـ3 تسديدات.

وتشير أبرز الإحصائيات الفنية إلى أن «الأبيض» سدد 16 كرة على مرمى اليمن، منها 4 تسديدات بين القائمين والعارضة، وتوغل لاعبونا 12 مرة داخل منطقة جزاء منتخب اليمن في المحاولات الهجومية القريبة، مقابل 4 محاولات بعيدة المدى، منها واحدة «رائعة» رفضها القائم الأيسر بتسديدة الغساني، وفي المقابل اكتفى منتخب اليمن بتسديد كرة وحيدة بين القائمين والعارضة أنقذها خالد عيسى ببراعة، مقابل 7 محاولات بعيدة، وصوب اليمن 75% من كراته خارج منطقة الجزاء، ولم ينجح في اختراق دفاعاتنا الصلبة.