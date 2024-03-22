ليلارد.. «سارق السلة»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



قاد داميان ليلارد عودة ميلووكي باكس أمام بروكلين نتس بتسجيله 30 نقطة، منها 13 في الربع الأخير، كما سرق كرتين في الوقت الحاسم، ليخرج فريقه فائزاً 115-108، وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ولم يكتفِ ليلارد بالتألق على الصعيد الهجومي، بل أضاف إلى رصيده 12 تمريرة حاسمة، في حين سجل زميله العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد من إصابة حرمته المشاركة في مباراتين، 21 نقطة إلى 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأسهما في تناسي باكس خيبة خسارته في اليوم السابق أمام بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية، وصاحب أفضل سجل في «أن بي أيه»، والذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

ولعب ليلارد دوراً حاسماً هجومياً ودفاعياً، حيث مع تعادل الكفة بين الفريقين 96-96، قبل أقل من خمس دقائق على النهاية، سرق الكرة من أمام لاعب نتس كام توماس، وقاد هجمة سريعة انتهت برمية ثلاثية لأنتيتوكونمبو.

وبينما كان ميلووكي متقدماً 103-101 قبل 1:41 دقيقة، انقض ليلارد مجدداً لسرقة الكرة، ووجد هذه المرة ماليك بيزلي الذي ترجم مجهود زميله برمية من خارج القوس، ليعود ليلارد ويسجل ثلاثية جديدة قبل 1:11 دقيقة، ثم يمنح فريقه التقدم بفارق 10 نقاط قبل 41 ثانية على نهاية المباراة.

وواصل دنفر ناجتس، حامل اللقب، تقديم عروضه القوية، بفوزه على ضيفه نيويورك نيكس 113-100، وقدّم السلوفيني لوكا دونتشيتش ومافريكس عرضاً رائعاً في الفوز على يوتا جاز 113-97 في دالاس.

وعلى ملعب «بال أرينا» في دنفر، نجح مايكل بورتر جونيور في 13 رمية من أصل 16 ليسجل 31 نقطة لحامل اللقب، فيما تألق أيضاً زميله الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه الـ «تريبل-دابل» «عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية» للمرة الـ 22 هذا الموسم مع 30 نقطة، و14 متابعة، و11 تمريرة حاسمة.

ويقارع ناجتس الذي حقق فوزه الثالث عشر، مقابل هزيمتين منذ العودة من استراحة مباراة «أول ستار» (كل النجوم)، ويحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية (49 فوزاً مقابل 21 هزيمة) أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر (48-20) في السباق على المركز الأول.

وثأر دنفر لخسارته المذّلة بفارق 38 نقطة أمام نيكس في «ماديسون سكوير جاردن» في يناير.

وبرز جالين برونسون مع 26 نقطة لنيكس الذي قلّص الفارق من 12 نقطة إلى نقطتين في الربع الرابع، قبل أن يعيد مايكل مالون مدرب دنفر لاعبيه الأساسيين ليعود فريقه إلى أجواء اللقاء ويحسمه لمصلحته.

وفي دالاس، فرض دونتشيتش صاحب 34 نقطة، و9 متابعات، و8 تمريرات حاسمة نفسه النجم المطلق لفريقه مافريكس الذي استعرض لاعبوه، وحققوا 18 كرة ساحقة في طريقهم لتحقيق فوزهم الثالث على التوالي.

وفي أورلاندو، سجل باولو بانكيرو 20 نقطة، وأضاف إليها 10 متابعات، و11 تمريرة حاسمة، محققاً ثاني «تريبل-دابل» في مسيرته، وأسهم في الفوز الخامس توالياً لفريقه ماجيك على حساب ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 121-106.

في المقابل، خسر بيليكانز جهود نجمه براندون إنجرام الذي غادر الملعب مع بداية الشوط الثاني بسبب إصابة في ركبته.

وفاز فينيكس صنز على أتلانتا هوكس 128-115، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز الثلاثي كيفن بوكر صاحب 30 نقطة وإريك جوردون مع 21 نقطة وكيفن دورانت مع 19، وكان ديجونتي موراي أفضل المسجلين عند الخاسر مع 29 نقطة.